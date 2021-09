Tramvaje do Ostravy dorazí na přelomu září a října, kdy na nich začnou technické zkoušky přímo v ostravských ulicích. Zhruba dvacet tisíc kilometrů – podle toho, jak stanoví drážní úřad – budou muset odjet bez cestujících, stejné penzum poté s nimi. „Nejpozději na přelomu ledna a února uvedeme do provozu prvních deset tramvají, abychom mohli čerpat dotace, které nám na tyto vozy byly poskytnuty,“ dodal Daniel Morys.

„Řeknu to laicky - jestliže je například brzda ovládána softwarem, musí mít tento software prokázáno, že nemůže nastat žádná situace, kdy se tramvaj v provozu zachová nebezpečně. Například když shoří počítač nebo se zahltí paměť. Také čelo je projektováno tak, aby byly minimální následky při kontaktu tramvaje s chodci. Nikdy by je neměla vtáhnout pod sebe,“ vysvětluje Zdeněk Sváta.

V plzeňském závodě by mělo být vyrobeno celkem šest vozů, přičemž paralelně s nimi brzy začne výroba v ostravském závodě Škoda Ekova, který společnost nedávno koupila. Postupně se tam výroba zcela přesune a většinu tramvají si tak vyrobí sami Ostravané. Ještě před spuštěním tramvají na trať si tak budou moci ověřit například maximální důraz kladený na bezpečnost.

V Plzni finišuje výroba a montáž prvních tramvají nové řady Škoda ForCity Smart. Ty měly v Ostravě začít jezdit už před rokem, kvůli covidu se však jejich výroba pozdržela.Zdroj: Deník/Zdeněk Vaiz „Jsem překvapený řadou technologií, které v sobě má nová tramvaj zakomponované. Ať už je to použitý materiál, který se svými pouhými dvanácti centimetry tloušťky umožňuje větší prostor v interiéru, či třeba snadnější nástup na sedadla nad podvozkem, kde není zapotřebí schůdků. Ten sám je zase o úroveň výš, takže otřesy by lidé měli cítit jen minimálně,“ vypozoroval během dvou a půl hodinové prohlídky nových vozů šéf ostravského dopravního podniku Daniel Morys.

Tramvaje pro Ostravu jsou dvoučlánkové, veškeré nutné vybavení mají skryté pod zakrývacími panely u stropu či pod sedadly, aby byl využit každý prostor. Zajímavostí je, že plechy tvořící konstrukci vozu neslouží lidově řečeno k tomu, aby do tramvaje nefoukalo, ale jsou samy nosnými prvky střechy. Kvalitou oplývá také podvozek, jehož části jsou z vícero důvodů nejen svařované, ale také odlévané. Odlitky mají punc německé kvality.

