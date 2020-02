Loketští vyzkoušeli letos premiérový, nultý ročník a účast si velmi chválili.

Návštěvníci s maskami i bez nich si užívali premiérový Loketský masopust. | Foto: Deník / Lucie Žippaiová

„Myslím, že na to, že to zkoušíme letos poprvé, je účast dost dobrá,“ pochvalovala si za organizátory Klára Rozsypalová. Průvod vycházel od radnice, kde maškary dostaly povolení od starosty a vlk korunu krále masopustu a také symbolický klíč od města. Centrem se šlo na hrad, cestou se průvod zastavil na několika místech, kde bylo připraveno občerstvení. Zábava pak vyvrcholila v amfiteátru. „Jezdím na masopusty do Ležnice nebo Josefova, tak jsem byla zvědavá i na Loket. A líbilo se mi tu,“ byla spokojená paní Jiřina ze Sokolova.