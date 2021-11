31. ročníku pěvecké a hudební soutěže se letos po loňské nucené pauze a zúčastnilo se jej 20 soutěžících. Pořadatelé letos mimo jiné upravili pravidla, spustili elektronické přihlašování a obměnili porotu. V té zasedly osobnosti z hudební a umělecké oblasti nejen z Karlovarského kraje, ale také z Prahy a okolí.

Lidé využili jednorázové očkování v Kraslicích kvůli práci i oblíbenému pivu

„Letos se soutěžilo ve třech věkových kategoriích, v té nejnižší (7-10 let) se na 1. místě umístila Ester Kubínová, v prostřední (11-15 let) zvítězila Šárka Kerulová a nejstarší kategorii (16-20 let) ovládla Lucie Horčicová. Za absolutní vítězku letošního ročníku zvolili porotci Šárku Kerulovou, získala rovněž voucher na nahrání jedné písně v profesionálním studiu," řekl k výsledkům Michal Bedeč, vedoucí kulturního domu a zástupce pořadatele.

Porotci rozhodovali také o postupech do jiných pěveckých soutěží či o možnostech vystoupení na různých akcích a festivalech v příštím roce. Vybraní soutěžící tak byli posláni do mezinárodní pěvecké soutěže Česko zpívá, do pěvecké soutěže Karlovarský skřivánek či do soutěže zaměřené na mladé kytaristy Zlatá struna v Plzni. V příštím roce budou moci zvolení soutěžící vystoupit na akcích Folky Tonk, Folková Ohře, Rudolecký Kotlík nebo Festiválek na konci světa.

FOTO: Kompot za 4 koruny. Zavzpomínejte na etikety a ceny dob minulých

„Jsme rádi, že i přes nepříjemnosti spojené s aktuální covidovou situaci se soutěže zúčastnilo 20 dětí. Soutěžícím a divákům moc děkujeme za účast, veliké poděkování patří také všem, kteří se podíleli na samotné přípravě a průběhu celé soutěže. Závěrem bych rád poděkoval sponzorům akce, kterými byly soukromé firmy a Karlovarský kraj," dodal Bedeč.