OBRAZEM: Vodácká sezona skončila, ať žije příští!

Karlovarský kraj – Víla Agara o víkendu zamkla řeku, a vodácká sezona na Ohři tak pro letošní rok skončila. Vodáci si ji chválí, až tedy na září, to svým počasím udělalo potenciálním zájemcům o sjíždění řeky čáru přes rozpočet.

I samotné zamykání se letos neslo ve znamení deště a chladu. Přesto se na poslední plavbu z Kynšperka do Sokolova vydalo na čtyřicet vodáků. Jako první dorazili do sokolovského tábořiště kuchtíci.

„Jelo se dobře. Počasí nám nijak nevadilo, ohřáli jsme se po svém,“ potutelně se usmíval kuchtík Igor Kešner ze Svatavy. Koho teď napadla lahvinka na zahřátí, je vedle. Vodáci měli na lodi vařič, pánvičku a na té během cesty smažili bramboráky. „A to byste viděla, jak se nás všichni drželi jako klíšťata,“ smál se Kešner. „Normálně se všichni rozprostřou po řece a teď se drželi pěkně pohromadě. Měli jsme čtyři litry těsta na bramboráky,“ poznamenal.

Sezonu na Ohři, tedy až na její závěr, si pochvaluje i Míla Pražák z půjčovny lodí Dronte. „Myslím si, že letošní sezona byla skvělá, lidé byli vcelku spokojení. A zajímavá určitě byla tím, že prakticky po celou dobu kromě začátku bylo v řece dost vody,“ uvedl Pražák. Na poslední týdny už ale chválu nepěl. „Září bylo jedním slovem strašné, nejhorší za nějakých sedm posledních let,“ komentoval. Spokojený samozřejmě nebyl ani s tím, že počasí neukázalo lepší tvář ani v den zamykání řeky.

Zamčení řeky a ukončení sezony rozhodně není pro vodáky důvod složit ruce do klína. Už v říjnu se začínají připravovat na další sezonu. Opravují se auta, lodě, vleky. „Pokud budeme dělat festivaly, je potřeba připravit i ty,“ upřesnil Míla Pražák.

Do příštího roku chystá Dronte také jednu novinku, která je zatím ve zkušební verzi. Jde o mobilní aplikaci. „Měla by tam být poradna, jakou loď si půjčit, možnost objednat si loď a také vodácký průvodce po řece,“ popsal aplikaci Pražák. Měl by to být i určitý pomocník pro začínající vodáky. „Zatím ji máme ve zkušební verzi, předpokládáme, že bychom ji spustili v dubnu příštího roku,“ doplnil.