Pro předplatitele

Roman Cichocki dnes 11:17

Kromě voleb do krajského zastupitelstva a části Senátu budou voliči v Kynšperku hlasovat v místním referendu o větrných elektrárnách. Stát by mohly v katastru Chotíkova u Kynšperka. Investor počítá se stavbou čtyř větrných elektráren s výškou tubusu 148 metrů, spolu s vrtulí mají mít 223 metrů. Městu by dle smlouvy měl investor vyplatit zhruba 64,5 milionu za 20 let. Proti výstavbě byla ve městě se zhruba 4,5 tisíci obyvateli sepsána petice, kterou podepsalo 246 lidí.