Hluk, nepořádek, krádeže, rvačky či obtěžování kolemjdoucích. To vše vadí lidem z největšího kraslického sídliště Sever. Děje se tak zejména v okolí tamní restaurace a herny Macao. Rozhořčení občané proto sepsali petici, kterou adresoval kraslické radnici. Žádají v ní o zvýšený policejní dohled, posílení kamerového systému v kritických místech či zřízení městské policie ve městě.

Obyvatelé kraslického sídliště vyzývají město ke zlepšení veřejného pořádku | Video: Cichocki Roman

"Doslova každý den se zde bezprizorně pohybují různé skupiny zejména náctiletých dětí, které obtěžují své okolí hlukem, nepořádkem, ničí městskou zeleň, kradou ve zdejší večerce. jejich verbální projev je nepublikovatelný. Nejde jen o místní, přijíždějí sem i náctiletí z Oloví a Rotavy. Na zdejších dvou zastávkách autobusu posedávají dospělí, kteří popíjejí alkohol, zapáchají a vybírají kontejnery. Další sedí směrem do vnitrobloku na sídlišti, rovněž popíjejí alkohol do pozdních nočních hodin a obtěžují svým hlasitým projevem lidi bydlící v okolních panelových domech. Ničí fasády domů, lezou na střechu herny," píše se v petici.

"Lidé toho už mají dost a chtějí zjednání pořádku," říká jeden z petentů Antonín Hudeček.

"Jsme přesvědčeni, že tyto osoby svým chováním porušují vyhlášku města Kraslic, na jejíž dodržování mají dohlížet místní policisté. Ale vidět zde moc nejsou," píše se v petici.

Lidé žádají o zvýšený policejní dohled v inkriminovaných místech, posílení kamerového systému a v neposlední řadě chtějí zřízení městské police či posílení asistentů prevence kriminality.

Starosta Kraslic Jan Šimek o petici ví a říká, že na pravidelných setkání s velitelem místního oddělení policie ČR o bezpečnostní situaci v celém městě jednají.

"Na setkáních města s policií tyto situace řešíme. Problém je v tom, že policisté nemohou být na jednom místě celý den. Pokud občané nahlásí jakékoliv porušování veřejného pořádku, policisté na místo přijedou a situaci řeší. Bohužel po jejich odjezdu se mnohdy situace opakuje," říká Šimek, který byl na místě osobně jak v denních, tak i nočních hodinách. Vedení města jedná i s provozovateli zmíněné restaurace, která má provozní dobu do 24 hodin. Jedním z návrhů bylo i zkrácení provozní doby do 22 hodin. Je pravděpodobné, že kvůli zkrácení provozní doby budou mít provozovatelé zmíněné restaurace menší příjmy, což jim přijde diskriminační. Pravděpodobně by se proti případnému nařízení či vyhlášce bránili a chtěli po městu náhradu ušlých zisků. "V restauraci je klid. To co se děje venku neovlivníme. Tam musí zasáhnout policie," tvrdí provozovatelé.

"Chápu, že městská policie by na nepořádek ve zmíněné lokalitě dohlížela mnohem častěji a případné porušování veřejného pořádku by řešila s problémovými lidmi také častěji. Debat o jejím zřízení bylo v minulosti už nespočet. Mluvili o ní současní i předchozí zastupitelé. Největším problémem bylo vždy financování," dodává Šimek.

V minulosti část zastupitelů volala po zřízení městské policie, která by dohlížela na dodržování vyhlášek a především nad veřejným pořádkem. Druhá část však byla proti s tím, že provoz by byl pro městský rozpočet velkou zátěží. Debatovalo se tehdy zejména o počtu strážníků tak, aby jejich práce byla efektivní. Město dokonce v roce 2018 vyhlásilo výběrové řízení na pozici velitele. Poté zastupitelé jednotně vyhlášku o zřízení městské policie zrušili, a to pro značný náklad pro rozpočet. Tehdy argumentovali také tím, že státní policie svou práci odvádí a je dostačující.