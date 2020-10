Koronavirová pandemie na sebe nabaluje další problémy. Aktuálním je třeba i to, že z očkování proti chřipce se stalo v Karlovarském kraji naprosto nedostatkové zboží.

„Proti chřipce jsme se očkovali každý rok. Letos jsme jej pochopitelně chtěli také absolvovat. Jsme přece jen rizikoví, protože je nám už více let. Tak jsem nejdříve volala svému lékaři, který mi ale oznámil, že očkování není. Volala jsem dokonce i do několika lékáren, všude je to marné,“ posteskla si Ludmila Auerová z Jáchymova.

Praktický lékař pro děti a dorost Jan Anděl potvrzuje, že sehnat očkovací látky proti chřipce je nyní problém. „Už v srpnu nebylo možné objednávku dostat. Firma, která očkovací látku vyrábí, i distribuční společnost ji nemají. Nikdy jsme takový problém nemuseli řešit. V září jsmeočkovací sérum běžně objednávali,“ konstatuje lékař. Jako pediatr naštěstí nemá tolik pacientů, kteří by očkování potřebovali. „Pro rizikové pacienty samozřejmě ale očkování máme,“ dodává.

Také lékařka pro dospělé Danuše Mikeschová přiznává, že očkování proti chřipce nelze nyní pořídit. „V lednu jsem objednávala tři sta dávek, mám jich dost. Je to ale očkování pro pacienty, kteří to potřebují. Tyto naše zásoby tak odpovídají poptávce,“ uzavírá lékařka.