Zatímco v polovině letošního června se zdály plány karlovarského letiště a vedení kraje na zavedení přímých letů na Krétu téměř iluzorní, nyní už jsou reálné. „V příští letní sezóně budou moci cestující odletět přímými lety z karlovarského letiště na dovolenou nejen do turecké Antalye, ale také na nejoblíbenější řecký ostrov Kréta. Významně se tak rozšíří nabídka zahraniční dovolené pro obyvatele Karlovarského kraje i okolních regionů," uvedl Jan Bureš (ODS), neuvolněný krajský zastupitel pro oblast dopravy. Lidé podle něj oceňovali především dostupnost a služby letiště v Karlových Varech. Možnost v létě cestovat do Turecka z karlovarského letiště využilo téměř tři tisíce cestujících.

„Odezva pasažérů nás mile překvapila, pochvalovali si služby letiště, i to, že vzhledem k jeho velikosti probíhalo odbavení v příjemné atmosféře bez zbytečného stresu. Navíc lze u letiště parkovat bezplatně a pro občany z našeho regionu je dostupnost naprosto komfortní. Budeme se těšit, že v příštím roce využijí letní nabídku nejen do Antalye, ale nově i na Krétu,“ dodal Jan Bureš.

Do hlavního města Heraklionu zamíří charterové lety z Karlových Varů jednou týdně, a to v každou neděli v podvečer od 4. června do 1. října 2023. „Doplní tak nabídku zájezdů do Antalye, které budou odlétat ve středu v poledním čase od 14. června do 27. září 2023. Pokud tedy rodiny s dětmi i ostatní chtějí letět na dovolenou z karlovarského letiště, doporučila bych jim, aby vůbec neváhali. V loňském roce byly zájezdy v prázdninových měsících rychle vyprodány. Čedok spustil prodej zájezdů do nové destinace v Řecku i na oblíbenou tureckou riviéru na léto 2023 už letos v srpnu,“ upřesnila Alice Justina Undus, jednatelka Letiště Karlovy Vary.

Letos odletělo z karlovarského letiště za teplem do Turecka celkem 2970 cestujících a letadla létala s obsazeností 98,2 procenta. „Byl jsme hodně spokojen. Odcestoval jsem s celou rodinou, odpadl nám stres z parkování v blízkosti pražského letiště a další starosti. Téměř jsme se už rozhodli, že možnost odletu do zahraničí z karlovarského letiště s rodinou znovu využijeme," uvedl Jan z Ostrova.

Rozšíření letů z karlovarského letiště o novou destinaci je také podle hejtmana Karlovarského kraje Petra Kulhánka (STAN) dalším pozitivním krokem, jak letiště znovu aktivovat. „Z mého pohledu jistě nejde o krok poslední. Snažíme se stále navázat na sezónní lety do Tel Avivu, které byly úspěšné již před několika lety. Zároveň spějeme do finále s projektovou přípravou rozšíření a následně prodloužení vzletové dráhy tak, abychom rozšířili perimetr dostupných destinací a zároveň vytvořili podmínky pro další letecké společnosti k letům do Karlových Varů. Věřím, že během následujících let se Karlovy Vary mohou stát alternativním letištěm pro to pražské, a stane se tak plnohodnotným regionálním letištěm s pravidelnými linkami," doplnil hejtman.