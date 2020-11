STAN, Piráti a další uskupení spolupráci vítají, chtějí ale vyváženou radu.

Odblokovat patovou situaci v krajských koaličních jednáních. O to se nyní snaží koalice ODS a KDU-ČSL s podporou Strany soukromníků v Karlovarském kraji. Podle lídra této kandidátky Karla Jakobce (ODS) koalice přerušuje jednání s vítězným hnutím ANO a vstoupila do jednání se STAN, Piráty, hnutím Místní SNK1 – Starostové našeho kraje a částí VOK. Ti mají nyní dohromady 21 mandátů, zatímco vítězné ANO by s koalicí ODS a KDU-ČSL a několika dalšími členy jiných stran a hnutí disponovalo 20 mandáty. Pokud se tedy ODS a lidovci od ANO „trhnou“, pak by vítězné ANO skončilo v opozici.