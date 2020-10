"Ve snaze se v krajské povolební situaci zorientovat absolvoval náš koaliční vyjednávací tým jednání napříč politickým spektrem. Sešli jsme se s vítězem voleb, s uskupením stran tak zvaného Trojbloku i ostatními stranami, abychom si vyslechli jejich názory na stávajícísoučasný stav a možná budoucí řešení. Můžeme tak odpovědně posoudit nejen vize a cíle, ale také styl a chování subjektů či jednotlivců v tomto procesu," vysvětlil Vaněček.

Podle něj obdržela koalice ODS a KDU-ČSL s podporou Soukromníků dvě nabídky na společný postup v rámci dalšího povolebního jednání. "Jde o nabídku ze strany Trojbloku a nabídku ze strany vítěze voleb ANO. Oba písemné návrhy jsou parametricky velmi podobné a vyvážené. Konstruktivně vnímáme, že bez tohoto kroku by nebylo možné se posunout z roviny setkávání se a diskutování do roviny věcné, přinášející nějaká konkrétní řešení. Je nutné zdůraznit, že návrhy dohod ani v jednom případě nejsou koaliční smlouvou. Jde o deklaraci společného zájmu dosáhnout shody subjektů, které jsou schopny spolu spolupracovat, s cílem pokusit se vytvořit funkční koaliční model krajské vlády. Navrhovatel i přistupující subjekty si nebudou jednat tak zvaně za zády," konstatoval Vaněček. Vyjednávací tým koalice ODS - KDU-ČSL s podporou Soukromníků se tak přiklonila k vítěznému ANO.

Trojblok STAN, Piráti a VOK se sešel k dialogu s Hnutím Místní. "Byla to prezentace našich představ o prioritách a správě jednotlivých oblastí kraje, na které navazovala diskuse k jednotlivým tématům," uvedl Petr Kulhánek, lídr STAN.

Trojblok se podle něj sešel také k jednání s ODS/KDU-ČSL a se SNK1. "Vysvětlili jsme naši myšlenku druhého kroku povolebních jednání poté, co jsme dnes dokončili úvodní kolo. Tím krokem je zahájení diskuse nad možnou skladbou krajské exekutivy a diskuse nad programovými prioritami a možné koaliční smlouvě," doplnil Kulhánek. Dodal, že tomu však musí předcházet vědomí, že se této diskuse účastní partneři disponující v součtu většinovým zastoupením v krajském zastupitelstvu.

"Seznámili jsme proto všechny uvedené subjekty s návrhem memoranda, které deklaruje společnou vůli k výše uvedené diskusi. Tento návrh jsme partnerům poskytli s prosbou o jejich interní projednání, případné připomínky a zpětnou vazbu, zda by se k memorandu byli ochotni přihlásit a o takto navrženém koaličním půdorysu dále jednat," dodal Kulhánek. Trojblok podle něj předpokládá, že výstup z těchto interních debat by mohl obdržet do konce tohoto týdne.

V Karlovarském kraji tak stále není jasné, kdo a s kým seskládá koalici. Zda se to podaří vítěznému hnutí ANO, nebo trojbloku (STAN, Piráti a VOK), který vznikl ihned po volbách.