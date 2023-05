Věznice Kynšperk nad Ohří patří mezi věznice, kde byl před časem zaveden pilotně chov včel. Odsouzení, kteří se včelám věnují, mají nyní plné ruce práce. Jaro je totiž ve znamení bouřlivého rozvoje včelstva a je třeba zajistit včelám prostor k růstu a práci tak, aby se nevyrojily.

Chov včel ve věznici přispívá k pozitivní přeměně odsouzených | Foto: Deník/Roman Cichocki

Chov včel by měl vězňům pomoci po propuštění se začlenit do běžné profese. Od zavedení chovu včel do věznic se očekává nejen to, že budou společenským přínosem z hlediska udržení biodiverzity a ochrany české přírody, ale program může významným způsobem přispívat k pozitivní přeměně odsouzených.

Vzdělávací projekt chovu včel byl nejprve pouze teoretická aktivita a po nezbytných přípravách, o dva roky později, již vězni stáčeli první med. Aktuálně se starají o pět včelstev. Odsouzeným včelařům pomáhá tato činnost i psychicky. „I když jdu ven naštvaný, vracím se vyrovnaný. Péče o včely mě uklidňuje,” potvrdil jeden z vězňů. U příležitosti nadcházejícího Mezinárodního dne včel připravil vězeňský kaplan edukativní setkání pro odsouzené muže z oddílu pro věřící a se zájmem o duchovní hodnoty.

Kaplan Jaroslav Šašek s dobrovolnicí duchovenské péče Evou Řezníčkovou připravili k Mezinárodnímu dni včel besedu, kde se odsouzení muži dověděli mnohé o včelstvu a jeho prospěšnosti pro lidstvo. Během poutavé besedy se odsouzení mohli podrobně seznámit se životem včel a jejich chovem a dověděli se zajímavosti také o včelích produktech i jejich praktickém využití. Načerpali informace o rostlinách prospěšných včelám a za pomoci školního mikroskopu, který sebou Eva Řezníčková do věznice přivezla, mohli účastníci blíže prozkoumat tělo těchto užitečných opylovačů i jednotlivé jeho části, či květiny a jejich tyčinky a pestíky.

Včela během svého života, jenž trvá pouhých šest týdnů, navštíví tisíce květů, kdy nalétá až 1600 kilometrů a vyprodukuje půl čajové lžičky medu. Jsou to obdivuhodná a pracovitá stvoření, které spolu s dalšími opylovači ovlivňují 35 procent světové produkce plodin, zvyšují výnosy 87 předních potravinářských plodin na světě a umožňují produkci mnoha léčivých přípravků pocházejících z rostlin. Hmyzu, včetně včel, dlouhodobě ubývá.

Věznice podporuje odsouzené v environmentální výchově a vytváření pozitivního vztahu k přírodě i její ochraně. „Nemalou součástí je rovněž péče o spirituální rovinu, která je nedílnou součástí každého člověka a patří do hlavních potřeb a plnosti lidského bytí. Proto při tomto setkání také zněl zpěv, modlitba, či četba z Bible o včelách a medu, a odsouzení pojednou mohli v celistvosti objevovat dílo Stvoření. Také další přidávali radost z nově poznaného“, vysvětluje Jaroslav Šašek.

Eva Řezníčková je předsedkyní Svazu ochránců přírody – Kynšpersko a na besedě s odsouzenými byla již podruhé, prvně v tématu ochrany přírody „Laudato si!“ (papeže Františka). „Při jejím výkladu bylo množství otázek a například odsouzený Michal se podivoval nad náročností celoživotní práce včel a naší samozřejmostí oslazení jednou čajovou lžičkou“, doplnil kaplan.

V loňském roce odsouzení zařazení do projektu včelaření absolvovali rekvalifikační kurz Chovatel včel a Zpracovatel včelích produktů, realizovaný ve spolupráci se společností VOLONTÉ CZECH a úspěšně vykonali zkoušky v SOU včelařském v Nasavrkách. Podrážděné včelstvo, odchyt včelích matek, rozpoznání nemoci, k tomu teoretické znalosti a mnoho dalších nástrah připravili včelmistři Středního odborného učiliště v Nasavrkách zájemcům z kynšperské věznice o absolvování rekvalifikačního kurzu Chovatel včel. A zkoušející jim nedali vůbec nic zadarmo, naopak bedlivě je pozorovali a hodnotili při jejich činnosti. Vězni, kteří se na projektu podílejí, mohou med využít jako dárek pro své blízké. Slouží také jako suvenýr pro pracovní setkání a delegace.