Unikátní výstava, která představuje díla odsouzených, se koná v prostorách krajské knihovny v Karlových Varech.

Modelářská firma ve věznici Horní Slavkov funguje už jedenáctým rokem. | Foto: Archiv dílny

Organizátoři akce, krajská knihovna a věznice Ostrov, přizvali ke spolupráci i další dvě věznice v kraji, Horní Slavkov a Kynšperk nad Ohří. Návštěvníci mohou výstavu navštívit až do 27. prosince. „Kynšperská věznice přivezla k expozici modely plachetnic a aut, které odsouzení muži vyráběli v rámci volnočasových aktivit,“ říká mluvčí věznice Petra Bělíková. Návštěvníky zaujme jistě i haptický model relikviáře sv. Maura, vyrobený vězni v modelářské dílně hornoslavkovské věznice, obrazy a keramika od odsouzených z Ostrova a další díla. Výběr exponátů zajistili vybraní pracovníci věznic ve spolupráci s ředitelem knihovny Vratislavem Emlerem. Modelářská dílna v hornoslavkovské věznici funguje už jedenáctý rok. Model relikviáře sv. Maura, hrad Loket, zámek Hluboká, to jsou jen některé z modelů, které vznikly pod rukama odsouzených. Tisíce hodin titěrné práce, jak říkají sami tvůrci. A výsledkem jsou makety staveb propracované do detailů.