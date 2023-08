Trojrozměrně vytvarovaný půdorys relikviáře sv. Maura včetně detailů, hrad Loket i s již neexistujícím klasicistním mostem, zámek Hluboká, Lednice či plzeňský kostel sv. Bartoloměje v parku miniatur Boheminium v Mariánských Lázních. To jsou příklady modelů, které vznikly pod rukama odsouzených ve Věznici Horní Slavkov. Nově k nim přibude opravdový skvost. Je jím hradní a zámecký komplex v Českém Krumlově. Je dlouhý 14 metrů a dominantou je 2,4 metru vysoká věž.

Odsouzení vězni vytvářejí architektonické klenoty, které končí v parku Boheminia | Video: Roman Cichocki

"Tři odsouzení muži z Věznice Horní Slavkov dokončili stavbu modelu Státního hradu a zámku Český Krumlov, kterou zahájili v polovině října roku 2022. Základem pro výrobu modelu je železná konstrukce, ostění modelu je z plastu a plexiskla, střechy a okna jsou z odlévací hmoty. Model bude co nevidět přemístěn do Park Boheminium v Mariánských Lázních a stane se nedílnou součástí naučné expozice s modely významných českých a moravských architektonických památek v měřítku 1:25, kterou park představuje," informuje veřejnost vedení Vězeňské služby.

Tisíce hodin titěrné práce, jak říkají sami tvůrci. Výsledkem jsou makety staveb propracované do sebemenších detailů. Odsouzení tvoří modely podle stovek fotografií přímo ve vězeňské modelářské dílně, která zde funguje patnáctým rokem. U jejího zrodu stál Radek Jirsa, vedoucí oddělení zaměstnávání vězňů.

Modelářská dílna vznikla v roce 2008 v rámci volnočasové aktivity jako rukodělný kroužek. „První modely historických staveb byly pouze papírové. Jednalo se o model hradu Loket, hrad a zámek Bečov nad Teplou, zámek Valeč, kostel sv. Jiří v Horním Slavkově,“ vzpomíná Jirsa.

O tři roky později vznikl dotykový model relikviáře sv. Maura. Byl to výsledek spolupráce státního hradu a zámku Bečov, Věznice Horní Slavkov a Přírodní školy. Pomůcka, určená původně zrakově postiženým, se brzy stala spolehlivým pomocníkem rovněž při práci s dětskými návštěvníky zámku. Toto dílo získalo dokonce pět ocenění na výstavě prací vězňů ze zemí střední a východní Evropy.

Spolupráce s parkem Boheminium byla navázána v roce 2010. „Společně vznikl záměr vytvořit model zámku Kynžvart, který již byl vyroben z trvanlivých materiálů,“ připomněl Jirsa. Dále byly pro park Boheminium vyrobeny dva identické modely statku Holašovice, chaloupky a stavení do komplexu hradu Plzeň, Stádlecký most, jízdárna, správní budova a lesní správa do komplexu hrad a zámek Bečov nad Teplou, vodní hrad Švihov. Tyto modely jsou v měřítku 1:25 a byly vyrobeny z odolných materiálů. Dnes je možné si v parku prohlédnout například i katedrálu sv. Bartoloměje, hrad Loket i s již neexistujícím klasicistním mostem, zámek Lednici, Hlubokou, celkem osm velkých projektů.

"Nejsložitější zatím byla možná Hluboká. Takové ty barokní kudrlinky a spousta oken a každé jiné, každé se dělalo zvlášť,“ zavzpomínal při dokončení zámku Hluboká jeden z odsouzených Dalibor.

Do parku Boheminium v Mariánských Lázních, čtvrtého největšího parku miniatur v Evropě, míří každý šestý návštěvník Karlovarského kraje. Ten je unikátní nejen svým jedinečným zasazením do přírody, ale i širokou nabídkou do detailu propracovaných modelů českých památek v měřítku 1:25. "Není tak divu, že si ho ročně prohlédne přes 130 000 lidí a stal se po právu nejnavštěvovanější atrakcí v celém kraji," konstatují jeho provozovatelé.