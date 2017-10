Odstřel divočáků myslivce neláká

Sokolovsko – Divočáci opět řádí a likvidují, na co přijdou.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Václav Pancer

Na zahradách i v parcích po nich zůstává doslova spoušť. Odstřel černé zvěře v obydlené části, mimo honitbu, však není jednoduchý. Je třeba žádat o něj na sokolovské radnici, odboru životního prostředí. Někteří myslivci však tvrdí, že získat ho není vůbec jednoduché. Nezabírají ani odměny od kraje či měst, která za odstřel myslivcům platí.

„Povolení na odstřel dají úředníci jen někomu, v tom je ten problém. Regulovat stavy zvěře by se měly už na sousedních pozemcích, odkud do města přichází, je to jednoduché. Tam však povolení také nikdo nedostane,“ říká jeden z nimrodů, který nechce být jmenován.

Za odlov divočáků na nehonebních pozemcích v uplynulé lovecké sezóně tak bylo vypláceno jen pár tisíc. Prostředky byly vyplaceny z dotace, kterou město získalo z prostředků Karlovarského kraje určených na snížení počtu černé zvěře v intravilánech obcí.

Na jeden odlovený kus bylo v letošním roce vypláceno 1500 korun. Město Sokolov vyplatilo odstřelné mysliveckému spolku Svatavka Lomnice za odlov sedmi kusů divočáků v sokolovské lokalitě Šenvert a další mysliveckému spolku Chlumek za odlov jednoho divočáka na koupališti Michal.

Střílet přímo ve městech by měl podle odborníků jen extra zkušený myslivec. V centrech měst je velký pohyb osob a případná rizika spojená s odstřelem černé zvěře za případné dotace nestojí.