Ačkoliv na první pohled působí město Oloví jako zapomenutá lokalita, opak je pravdou. Mají tam vlastní zdravotní středisko, několik obchodů, školku, školu a také celou řadu zájmových kroužků. A právě práce s mládeží přinesla tamnímu úřadu ocenění v soutěži Vesnice roku.

Starosta Oloví Jiří Mikuláš ukazuje Bílou stuhu, kterou město získalo v soutěži Vesnice roku. | Foto: Foto: Roman Kořínek

„Přihlásili jsme se poprvé a hned jsme uspěli. Ocenění v podobě Bílé stuhy je úspěchem nejen pro městský úřad, ale hlavně pro všechny učitele, trenéry a vedoucí oddílů, kteří se u nás mladým lidem věnují,“ říká starosta Oloví Jiří Mikuláš (VOK – Volba pro kraj) a chlubí se kroužkem rybářů, hasičů, mažoretek a dalšími, které zajišťuje místní škola.

Starosta působí na radnici druhé volební období, a i když v rozpočtu není peněz na rozdávání, nestěžuje si. Největším problémem města jsou obecní byty, které jsou ve špatném stavu a ze současné výše nájemného je nemožné tyto byty opravit. Vzhledem k tomu, že si město Oloví nechává velké množství bytů ve svém vlastnictví, musí se podmínky pronájmů změnit. „Je to pro nás ekonomicky nevýhodné a proto připravujeme změnu pravidel pronájmů. Potřebujeme některé domy zateplit a provést nutné rekonstrukce. Nechceme ale byty privatizovat,“ vysvětluje dále starosta.

Na bezpečnost ve městě dohlíží strážníci z nedaleké Rotavy, kteří sem jezdí v rámci smlouvy o zajištění veřejného pořádku. Přímo ve městě působí preventisté kriminality a domovníci preventisté. V Oloví je v provozu zdravotní středisko, do kterého by se měl v dohledné době vrátit zubař a pediatr. Jejich návrat je v jednání a město je připraveno maximálně podpořit lékaře, kteří by tam otevřeli své ordinace.

„Snažíme se, aby se lidem u nás žilo dobře. Nemáme problémy s nezaměstnaností, protože hodně lidí jezdí do Německa nebo větších měst v okolí,“ říká starosta, který plánuje kompletní rekonstrukci budov mateřské a základní školy a požární zbrojnice. Kulturní dům a obecní úřad dostanou novou fasádu. Během několika let by měla být ve městě dokončena i rekonstrukce kostela. Vedení města se rovněž stará o kulturní vyžití obyvatel, proto pořádá a podporuje různé kulturní akce.

„Plánů máme samozřejmě více než financí. Realizujeme je ale postupně a vcelku se nám to daří. V krátké době zprovozníme i Senior expres a připravujeme zájezd našich žáků a obyvatel do Senátu,“ dodává Jiří Mikuláš.