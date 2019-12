Hledala žákyni Ester ze 7. A, která vyhrála výtvarnou soutěž na téma Můj oblíbený sport v rámci olympijského vzdělávacího programu.

Nakonec se s veverkou Čiperkou potkala a ta předala dárečky celé třídě. Se sedmáky se rozloučila a při cestě na zimní olympiádu, která se bude konat v Karlovarském kraji od 19. do 24. ledna 2020, potkala ještě školáky z 2. B, kteří se výtvarné soutěže také zúčastnili. A víte, co nám veverka Čiperka připomněla? Že máme jít ve dnech 19. až 24. ledna 2020 fandit na 9. zimní olympiádu mládeže. Soutěžit se bude i v Sokolově. A to v rychlobruslení.