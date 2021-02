Senioři se učí prostřednictvím počítačů a jsou podle informací ze školy rádi, že výuka pokračuje. Mnozí z dříve narozených studentů ale školu vzdali, protože nemají internet či nevládnou prací s výpočetní technikou. A co schází všem dohromady úplně nejvíc, je osobní kontakt a setkání se spolužáky, mezi kterými má každý mnoho přátel. A vyhlídky do budoucna nejsou vůbec růžové.

„Výuka probíhá on-line, studenti z řad seniorů mi posílají samostatné práce mailem, popřípadě poštou. Někteří nejsou tak zdatní v práci s počítačem, ale pomůže jim rodina. Studují u nás lidé z celého okresu a nejstaršímu je 78 let,“ říká koordinátorka projektu Lucie Kopková z ISŠTE.

V právě probíhajícím akademickém roce je přihlášeno 91 lidí v pěti předmětech. Jsou to Právní věda v praxi, Dějiny vědy a techniky, Geografie, Chemie v běžném životě a Základy astronomie.

Posluchači univerzity, kterou finančně podporuje Sokolov, se ocitli kvůli nouzovému stavu ve stejné situaci jako žáci ISŠTE. „Budeme rádi, když si zachováme přízeň posluchačů i v této nelehké době a zájem posluchačů o nabízené předměty v příštím akademickém roce neopadne a v hojném počtu se setkáme při zápisu. Vím, že se senioři moc těší, až nebudou muset jen sedět doma a zase se spolu uvidí. Chybí jim kontakt se známými i kamarády,“ dodala Kopková.

Jednou ze studujících je i Alena Pokorná ze Sokolova. Ta si vybrala obor Právní věda v praxi. „Máme možnost distanční výuky, ale z naší třídy je připojena zhruba polovina z 35 studentů. Přednášející vypráví hezky, srozumitelně, ale kontakt ve třídě je lepší, vstupy do debaty živější. I tak jsem ráda aspoň za tuto možnost,“ říká Pokorná. Podle ní studium není jen o škole, ale jde o jakousi společenskou záležitost. „Hezky se oblékneme, načančáme, namalujeme, před výukou si někde sedneme na kávu, po škole zajdeme na dvě deci vína. Já jsem ještě vdaná, ale řada spolužaček je sama. Jsou rády, když vyrazí mezi lidi, pokecají, není to jen o škole,“ konstatuje Pokorná. Jak dodala studentka na závěr, obává se toho, že ani při uvolňování vládních opatření seniory do škol nepustí, protože jsou riziková skupina.