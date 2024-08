Lidé mají možnost využívat služeb online pohotovosti čtyřiadvacet hodin denně, sedm dní v týdnu, a to úplně zdarma. Lékaři pak prostřednictvím videohovorů budou poskytovat základní diagnózu pacientům, kteří nemusí k ošetření cestovat. Navíc se tak vyhnou dlouhému čekání v ordinacích. Deník se proto zajímal, zda o něčem podobném neuvažuje i Karlovarský kraj.

"Karlovarský kraj o tomto zatím neuvažuje, i když telemedicína je nepochybně oblastí, kterou bude zdravotnictví čím dál více využívat," odpověděla na dotaz Deníku mluvčí krajského úřadu Jitka Čmoková. Někteří z opozičních krajských zastupitelů už podobnou metodu využívají například u pediatra a dali by zelenou i on line pohotovosti.

"I ze své vlastní zkušenosti vím, že on-line pohotovost je správná cesta. Já už takhle funguju s naši dětskou lékařkou nějakou dobu. Určitě to proto vidím jako skvělou možnost, jak zvýšit dostupnost lékařské péče v kraji a budeme-li ve vedeni našeho Karlovarského, určitě tuto službu také zavedeme," říká krajská zastupitelka Jana Mračková Vildumetzová.

Deník registraci vyzkoušel, nezabere více než pět minut. Stačilo si v internetovém prohlížeči otevřít stránku www.jihoceskapohotovost.cz, zvolit novou registraci, zadat svoje telefonní číslo, na které po pár vteřinách přišel čtyřmístný kód, a pak už jen vyplnit údaje. Systém po vás žádá e-mailovou adresu, následně heslo pro přístup do systému, které si sami zvolíte. Poté vyplníte své jméno a občanství, krok "prémiové služby" přeskočíte. Následně nastavíte, kdo může nahlížet do vaší zdravotnické dokumentace, a odsouhlasíte podmínky pro užívání služby. Pak už jen zbývá vyplnit jednoduchý dotazník - zadat svou adresu a rodné číslo, v nepovinném kroku můžete do systému přidat rovnou další členy své rodiny. A je hotovo.

Online jihočeská pohotovost neslouží k poskytování neodkladné či akutní péče, avšak může fungovat jako alternativní kontakt mezi pacientem a lékařem. Prostřednictvím moderních telekomunikačních technologií lze posoudit a navrhnout pacientovi vhodný individuální léčebný postup a zároveň vystavit eRecept.