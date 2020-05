Ve spolupráci s mariánskolázeňským hotelem Krakonoš a jeho ředitelem Jiřím Richtrem Deník pravidelně přináší seriál, ve kterém osobnosti odpovídají na otázku: Co vy a Mariánské Lázně? Tentokrát si na lázeňské město vzpomene Filip Zdeněk Lobkowicz, O.Praem., opat tepelský.

„O Mariánských Lázních jsem slýchával už od útlého dětství, protože maminka tam kdysi byla na léčení. Shodou okolností bydlela tehdy v Tepelském domě, který dnes už nestojí. Také si pamatuji na návštěvu tety, která v Mariánských Lázních vždy trávila prázdniny. Když jsem se v době studia na gymnáziu zabýval dějinami tepelského kláštera, zákonitě jsem se setkal se jménem opata Reitenbergera a i s jeho počinem založením Mariánských Lázní. V té době byl ředitelem Městského archivu v Plzni PhDr. Miloslav Bělohlávek a ten organizoval historické přednášky. Díky němu jsem vystoupil s tématem historie Teplé. Přednášku jsem ukončil slovy, že Mariánskými Lázněmi se proslavil klášter Teplá v celém světě,“ vzpomíná opat. Tehdy netušil, že za 18 let bude v tomto městě působit v duchovní správě. „S řádovými spolubratry jsme nastoupili v době velikého nadšení, kdy se celá naše země nadechla svobody. Tehdy jsme také organizovali po dlouhé době žehnání pramenů, bylo to 12. května 1990. Přišlo mnoho obyvatel i dalších poutníků z širokého okolí. Kolonáda ještě nebyla opravena, ale i tak to byla krásná slavnost, zakončená u Zpívající fontány za zvuku Hapkovy Hudby pro fontánu. Během svého působení v Mariánských Lázních jsem prožíval radosti i strasti obyčejných lidí, ale také jsem se těšil na významné chvíle, jako například na zahájení Zpívající fontány 30. dubna večer, nebo na zahájení lázeňské sezóny a s tím spojené žehnání pramenů,“ vypráví.

V letošním roce bude podle něho vše jinak. „Ale prosit, aby Bůh žehnal tomuto městu a všem jeho obyvatelům, můžeme za všech okolností. K tomu nás ostatně vybízejí i slova staré duchovní písně, která v pozdější úpravě znějí: Hojnost, pokoj v naší zemi. Kyrie eleison,“ uzavírá.