Opatření mají omezit zápach a prach. Probíhají měření

Nové Sedlo – Zápach a prach trápí obyvatele města už dva roky. Za hlavního viníka označují firmu AMT Příbram, která tu spustila zkušební provoz linky na recyklaci skla.

Ilustrační fotoFoto: Deník/Sejkora Jiří

Svůj nesouhlas lidé vyjádřili zejména v průběhu bouřlivé diskuse, kterou svolalo město. Obyvatelé si tu firmu nepřejí a žádají ukončení provozu. Děláme vše, co v rámci zákonů dělat můžeme, říkají zástupci města. Zavádíme všechna možná opatření, abychom prach a zápach eliminovali, doplňují zástupci AMT Příbram.

Protože společnost splnila všechny zákonem dané požadavky, obdržela 20. října povolení zkušebního provozu linky na recyklaci skla. Ten bude probíhat do konce února 2018. „Snažíme se najít tu nejschůdnější variantu, aby byli lidé spokojení a firma mohla pracovat,“ uvedl Luboš Stehlík, vedoucí provozu AMT Příbram, provoz Nové Sedlo.

„Zvýšili jsme komín, namontovali vodní filtr. Teď probíhají zkušební testy. Děláme úpravy na lince, co se týká technologie. Jde o to, abychom eliminovali pachy, které jdou ven. Všechno je ale ve fázi vývoje,“ popsal jednotlivá opatření Stehlík.

Od té doby, co se rozjel zkušební provoz, byl na základě žádosti samotné firmy AMT Příbram proveden odběr vzorků na pachové látky, měření hlučnosti za provozu linky a v době klidu a odběr prachu. „A efekt měření je výborný. Všechno momentálně splňujeme,“ potvrdil. „Navíc s lidmi, kteří bydlí přímo tady na sklárně, jsem domluvený a hlásí mi, když uděláme jakoukoli změnu, jestli byla k lepšímu. Zatím zjišťujeme, že jo,“ dodal vedoucí provozu.

S rukama v klíně nesedí ani město. „Obrátili jsme se na Zdravotní ústav v Ústí nad Labem a domluvili jsme se, že nám v průběhu listopadu udělají kompletní měření prašnosti na pěti vytipovaných místech,“ přiblížil postup města tajemník Karel Tetur. „Z odebraných vzorků zjistí podíl prachu PM10, to je prachu, který se může dostat do plic. Pak se spektrální analýzou udělá rozbor těžkých kovů, hlavně olova, na které lidé poukazovali,“ popsal konkrétní měření. Toto měření provádí město na vlastní náklady ve výši 40 tisíc korun. Že se v prachu vyskytuje právě olovo, ukázal už rozbor vzorku, který město nechalo udělat už dříve. „Po dohodě s občany město hradilo náklady na provedení rozboru vzorku prachu z parapetu okna. Je pravda, že v tomto vzorku byl určitý obsah olova,“ připustil místostarosta Zdeněk Pojar. „Nicméně je to zvláštní, protože je to jeden z prvků, který se v dnešní době hodně sleduje,“ dodal.

Současně se město obrátilo i na občany a vyzvalo je ke spolupráci. „Každý může přispět k řešení tím, že pošle na město informaci o výskytu zápachu a prachu,“ uvádí Marcela Sienková z odboru životního prostředí. Informace mohou lidé posílat i na krajský úřad, Českou inspekci životního prostředí, popř. Městský úřad Chodov, odbor stavební úřad.

„Není nám lhostejné, v jakém prostředí žijeme, a věřte, že pro občany Nového Sedla udělám spolu s vedením úřadu maximum,“ slíbila starostka města Věra Baumanová. „V rámci zákonů děláme, co můžeme. Zastavit provoz, na to nemáme oprávnění. Jsme účastníkem řízení tak jako každý občan. Ale jsme rádi, že to lidé vnímají a starají se. Cesta je hledat řešení,“ shodli se tajemník s místostarostou úřadu.