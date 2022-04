"Muž měl řídit osobní automobil značky Škoda. Poblíž Vintířova na Sokolovsku po projetí levotočivé zatáčky zřejmě nepřizpůsobil rychlost vozidla stavu pozemní komunikace a vyjel ze silnice. Následně měl narazit do dopravní značky a poté prorazit oplocení parkoviště," přidal podrobnosti policejní mluvčí Jakub Kopřiva. "S vozidlem měl vjet na parkoviště a narazit do zaparkovaného automobilu značky Volkswagen. To bylo vlivem nárazu odraženo do vedle zaparkovaného vozidla značky Volkswagen, které následně narazilo do zaparkovaného automobilu značky Škoda. Toto vozidlo bylo po nárazu odraženo do automobilu značky Renault, které bylo taktéž zaparkované."

Za čápem v Sokolově dorazila samička

Řidič následně z místa dopravní nehody odešel, aniž by si splnil povinnosti účastníka po dopravní nehodě. Policistům z dopravního inspektorátu se ale podařilo řidiče vypátrat v nedalekém Vintířově. "Poté se podrobil orientační dechové zkoušce na přítomnost alkoholu, která vyšla s pozitivním výsledkem 1,5 promile," dodal mluvčí.