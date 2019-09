Oplocení mělo zajistit důstojnost a pietu místu s ostatky téměř dvou a půl tisíc sovětských zajatců z 2. světové války.

Pamětní desky se jmény zajatců, kteří zahynuli za války v sokolovském lazaretu, byly instalovány u hřbitova koncem minulého roku. „Toto místo je ale mnohdy využívané nedůstojným způsobem. Je tu volný prostor pro výběh a mnoho Sokolováků tam venčí své psy. Někdy po mramoru jezdíi mládež na skatech a tomu bychom rádi zabránili,“ řekl místostarosta Sokolova Jan Picka.

Nyní město zrušilo výběrové řízení. Ředitel muzeaa radní zároveň Michael Rund přišel s názorem, že přes oplocení by nebyla vidět jména padlých zajatců. Sokolov tedy bude hledat jiné vhodné řešení.

„Prozatím jsme se shodli na tom, že plot povede od hřbitova až k samotným deskám. U nich se bude muset vyřešit co dál. Celé místo je pohřebiště, a na to se musí například při kopání do země brát ohled,“ dodal Picka.

V lazaretu, který stál v místech nynějšího sídliště Vítězná, panovaly pro ruské zajatce přísné podmínky, které většina z nich nepřežila. Hromadný hrob těchto zajatců je vedle současného hřbitova. Na místo jezdí i řada pozůstalých. „Pár záběrů padlých zajatců z lazaretu v márnici bylo vidět i ve filmech Samuela Fullera,“ říká Rund. Desky se jmény nechalo instalovat ruské velvyslanectví na své nákladya se souhlasem města.