To, co hrozilo, se naplnilo. Současné vedení Mírové zastoupené Sdružením za perspektivní Mírovou se ani po mimořádných volbách, které se konaly minulou sobotu, nedokáže dohodnout s opozicí Občané pro Mírovou. Sdružení za perspektivní Mírovou volby vyhrálo, Občané pro Mírovou je ale chtějí vyhlásit jako neplatné.

Jak už Deník informoval, opozice vyčítá současné starostce a vítězce voleb Lence Baštové, že využila místní radniční listy pro zviditelnění svého sdružení. "Ministerstvo vnitra nám odpovědělo, že nepostupovala správně. A my nyní chceme ke Krajskému soudu v Plzni podat žalobu na neplatnost voleb," uvedla lídryně opozice v Mírové Marcela Soukupová.

Čas na to mají podle zákona do středy 29. září. "Poslední radniční listy vyšly pět dní před volbami. Starostka je redaktorkou tohoto periodika a je odpovědná za jeho obsah. V novinách si dělala reklamu, přičemž nám prostor nedala," vysvětlila Soukupová.

Podle ní má ministerstvo vnitra nález Ústavního soudu, který se precedentně vyjadřoval už dříve k podobnému případu z jiné obce. "Také zde uznal volby jako neplatné. A my si myslíme, že k porušení došlo i u nás," konstatovala kandidátka na starostku.

V Mírové přišlo minulou sobotu k volbám 187 lidí, Baštová získala nejvíce hlasů, a to 108. Podle Soukupové byl ale rozdíl v součtu veškerých hlasů mezi vítězi a opozicí jen dvanáct. Volby dopadly stejně jako v roce 2018, kdy v sedmičlenném zastupitelstvu dostalo čtyři posty sdružení, tři pak opoziční občané. Vzhledem k výsledkům se dala předpokládat stejná patová situace, kvůli níž se letos na jaře zastupitelstvo rozpadlo - svého mandátu se vzdali všichni tři představitelé opozice, kteří vedení obce vyčítali, že je o všem řádně neinformuje a že si obsadilo veškeré orgány. Soukupová už minulý víkend konstatovala, že se zřejmě s vedením nedohodnou. "Je to téměř stejné jako v roce 2018, akorát došlo k obměně některých lidí. Máme už nějakou taktiku. Mandáty ale nechceme skládat hned, chceme dát novému zastupitelstvu šanci, aby mohlo fungovat. Otázkou je, jak to uchopí vítězové. Rozhodující pro naše další setrvání v zastupitelstvu bude obsazení klíčových postů například ve výborech a komisích," uvedla po volbách.

Současná starostka Lenka Baštová byla nyní telefonicky nedostupná. Podle místostarosty Zdeňka Bílského má dovolenou. "Pokud chtějí napadnout volby jako neplatné, je to jejich právo. Nemrzí mě to. Pokud mají pochybnosti, že volby nebyly v pořádku, je dokonce jejich povinnost to oznámit," reagoval mírovský místostarosta.

Opozice Baštové navíc vytýká, že na kampaň použila stejnou fotografii jako v radničním periodiku. "Fotku používám všude stejnou po celou dobu," vysvětlovala před pár dny starostka Mírové. I ona měla na výsledky voleb svůj názor. "To ukáže teprve čas, zda spolu budeme moci fungovat. Není to otázka na mě, zda opět nedojde k rozpadu, to se musíte zeptat druhé strany. Jsem samozřejmě ráda, že mi lidi dali důvěru, jsem ale také neskutečně vyčerpaná. Té špíny, která byla spojována s mou osobou, bylo opravdu hodně a nemám na to právě žaludek," dodala starostka Baštová.