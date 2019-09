Komplikací pro vodáky byla ale oprava jezuv Lokti a také rekonstrukce mostu v Doubí, kde se však podařilo zajistit, že problémy se sjížděním nebyly.

Na loketském jezu se v současnosti opravuje pravá část, levá už je hotová. V tuto chvíli varianta, že by vodáci přes jez mohli, nepřichází do úvahy. Sezona ale končí a vodáků už je na řece málo. Při opravě levé části však uzavření jezu způsobilo komplikace. Podle Bohumila Pražáka, člena Asociace vodní turistiky a sportu, uzavření nebylo nutné. „Z mého hlediska došlo k pochybení v projektu, do nějž se nedala vodní cesta pro vodáky. Byla možná a podle dobrozdání, které jsme měli, i bezpečná. Za vodáky si myslíme, že možnost byla, ale pochybením úředníka se tak nestalo,“ řekl Pražák.

Zavinění na straně projektové dokumentace připouští i Povodí Ohře. „Když se prováděla projektová dokumentace, neznali jsme samozřejmě zhotovitele. V plánu byly takzvané Benešovy rámy a v takovém případě nebylo možné, aby vodáci jez zdolávali,“ uvedl Jan Svejkovský, mluvčí Povodí Ohře. Zhotovitel, který byl vybrán, přišel nakonec s řešením, které by projetí šlajsnou umožňovalo. „Když žádal Státní plavební správu o to, aby vodáci mohli proplouvat, tak mu to umožněno nebylo. Ve stavebním povolení bylo, že se nesmí proplouvat skrz šlajsnu. Abychom revidovali stavební povolení, jsme neměli důvod. Nemění se stavba, jenom způsob zajištění. Úřad nám tudíž nevydá nové povolení. Byli jsme v podstatě v kleštích a nedalo se nic dělat,“ vysvětlil Svejkovský.

Vodáci tak přenášeli lodě Zahradní ulicí, což je obydlená část města, ale vede tudy i cyklostezka a vyjíždí odsud k zásahům hasiči.

„Byly dny, kdy bylo hodně vodáků a provoz to ovlivňovalo. Ještě větší problém byl však nepořádek, který za sebou některé skupiny vodáků nechávaly,“ poznamenal starosta Lokte Petr Adamec.

Loketský jez by měl být letos v listopadu hotový, podobné problémy by příští rok nastat tedy neměly. V neděli oficiálně sezona na Ohři skončí. Je připravena poslední plavba, zahrají kapely a víla řeku zamkne.

Zamykání Ohře, 22. září od 12 hodin

12.00 – vyplouvá se z Kynšperka do Sokolova, masky a kostýmy vítané a po zásluze odměněné

Tábořiště Dronte Sokolov

15.00 – 16.00 Trepka

16.00 – 17.00 DRC Ostrov

17.00 – 18.00 Jauvajs

18.00 – 19.00 Roháči

19.00 – 20.00 Bankrot

20.15 – 20.30 Uzamčení řeky vílou