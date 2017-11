Oprava sokolovského nádraží začne už brzy

Sokolov – Náročné převody drážního majetku (ČD) pod Správu železniční dopravní cesty (SŽDC) zastavily roky slibovanou rekonstrukci budovy vlakového nádraží. To se má ale brzy změnit.

Sokolovské nádražíFoto: Deník / Cichocki Roman

Po ukončeném převodu majetku se proces nerozběhl tak rychle, jak vedení Sokolova očekávalo. I sám ministr dopravy Dan Ťok při návštěvě Sokolova konstatoval, že ČD jsou obchodní společností a tím pádem se naráží na nedovolenou podporu. Přesto i on souhlasil, že resortní organizace musí jednat rychleji. Potvrdil také zařazení rekonstrukce nádraží do první vlny oprav za stovky milionů korun. Vedení Sokolova v těchto dnech ujistil, že práce začnou letos.

Město také požádalo o prodloužení plotu z dopravního terminálu až po železniční odbočku na Svatavu. Lidé si tady denně krátí cestu do sokolovské čtvrti Šenvert. Za posledních sedm let zde přišlo o život sedm lidí.

„Doufal jsem, že když majetek přejde pod správu SŽDC, že se vše vyřeší, ale po čtyřech letech jsme se stále nikam nedostali,“ poznamenal při návštěvě ministra Zdeněk Fojtík z Demokratické unie odborů.

Od předchozího vlastníka budovy, Českých drah, slýchávali v Sokolově téměř osm let jen sliby rekonstrukce objektu. Letos by se cestující měli dočkat důstojného zázemí a rekonstrukce bude stát zhruba 20 milionů korun. Město nechalo opravit pouze část nádražní budovy, kde má zázemí autobusová doprava.

„Zbytek objektu měly podle gentlemanské dohody opravit České dráhy,“ konstatoval místostarosta Sokolova Karel Jakobec. Nestalo se tak. Až letos a s novým vlastníkem.

„Plán SŽDC je prioritně opravit prvních zhruba 42 vybraných nádraží do tří let a celkově asi 200 nádraží do pěti let od finálního uskutečnění převodu a převzetí budov. Těchto 200 vybraných budov totiž obsluhuje celých 80% všech cestujících, kteří se po české železnici pohybují,“ řekl mluvčí SŽDC Jakub Ptačinský.

Zhruba 1500 nádraží a dalších budov získala SŽDC od Českých drah loni v létě za 3,3 miliardy korun. Po jejich převzetí oznámila, že zahájí opravy dlouhodobě zanedbaných výpravních budov. Peníze chtějí získat od státu a také z evropských dotací.

„Nedůstojné cestování v 21. století. Ostuda. Nehygienické. Je mi líto cestujících, kteří mrznou v zimě venku, a když chtějí v podvečer na záchod, mají smůlu,“ říká jeden z řidičů autobusů.

Na novém dopravním terminálu za 100 milionů korun se totiž potkávají vlaky i autobusy. Zbytek nádraží je opraven. Jde o nástupiště včetně podchodu s výtahem. Z jedné strany budovy nádraží je nový dopravní terminál. Z druhé vybydlené domy, které město postupně skupuje a plánuje jejich demolici. Na jejich místě vznikne park či prostory pro drobné podnikání.