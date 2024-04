Opravy střechy zimního stadionu v Sokolově nekončí. Na řadě je další z mnoha

Střecha zimního stadionu je snad zakletá. I tato slova zaznívají z úst sokolovského starosty Petra Kubise. Je to v reakci na to, že město kvůli zatékání vody bude muset opět investovat do její opravy. Opravy střechy se od její rekonstrukce dají už jen těžko spočítat. To vše po celkové rekonstrukci před 14 lety, jejíž hlavní částí byla právě oprava střechy. Celkové náklady byly tehdy zhruba 150 milionů korun a pomohla s nimi i dotace, s níž měl Sokolov posléze též nemalé problémy.

Zimní stadion v Sokolově. | Video: Deník/Roman Cichocki

„Tentokráte se jedná o zateplení stěny u takzvaných Y nosníků obloukové střechy. Město vyhlašuje zakázku, kde je lhůta pro podání nabídek do 21. dubna. Samotná realizace je v plánu od května do července,“ potvrdil starosta Sokolova Petr Kubis s tím, že rekonstrukce střechy se před lety opravdu nepovedla. Na vině je i nedostatečná izolace. V těchto místech se kondenzuje pára. Ta poté už v kapalném skupenství zatéká do útrob stadionu. Finance do sokolovského zimního stadionu posílá město takřka neustále. Ty největší byly za pomoci dotace, jiné město zvládá ze svého rozpočtu. Celkově je proinvestováno zhruba 200 milionů korun. A přestože šlo o zcela zásadní rekonstrukce, například střechy a vzduchotechniky, stále se objevují další neduhy s tím spojené. A tak následují další opravy. To vše po 14 let staré celkové rekonstrukci, jejíž hlavní částí byla právě oprava střechy. Celkové náklady byly tehdy zhruba 150 milionů korun. Jen pro srovnání, za totožné peníze se postavil zcela nový a moderními trendy vybavený dům pro seniory Čtyřka v Sokolovské ulici. Zdroj: Deník/Roman Cichocki Po letech slibů investovalo město i do zázemí sportovců, které bylo v nevyhovujícím stavu. „Velkou investicí byly opravy šaten a vytvoření nových šaten pro hostující týmy. Dělali jsme práce i na ochozu, ve VIP salonku, měnilo se osvětlení či elektronické časomíry. Zimní stadion modernizujeme, jak se dá,“ potvrdil místostarosta Sokolova Jan Picka. A náklady mohly být ještě o stovky milionů vyšší. Sokolov mohl po tehdejší celkové rekonstrukci zaplatit až čtvrt miliardy na vrácené dotaci, pokutách a následných penále za posečkání. Poskytovatel dotace, jímž byl ROP Severozápad, vyměřil Sokolovu platební výměr za chyby při rekonstrukci zimního stadionu. Maximální výše pokuty mohla vyšplhat až na 240 milionů korun. Polovina z této částky je dotace, druhá polovina maximální pokuta. K tomu je nutné přičíst případné penále, které v době posečkání naskakovalo. Sokolov nakonec zaplatil za pochybení při rekonstrukci zimního stadionu pokutu 25 milionů korun, která mu byla vyměřena. Penále, které naskakovalo každým dnem, mohlo dosáhnout až výše 100 procent pokuty. To při nekončící kauze reálně hrozilo. Nakonec však přišla pro Sokolov dobrá zpráva. Žádosti města bylo vyhověno a penále bylo odpuštěno.

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu