Na otevření této hojně využívané plochy netrpělivě čekali majitelé vozidel z přilehlého Lidického nábřeží. To se totiž každým dnem zavře pro parkování také. „Zprovoznění parkoviště u kláštera přivítají především obyvatelé ulice Lidické nábřeží. V ní bude kvůli stavebním pracím částečně omezen provoz. Tato lokalita sice zůstane průjezdná, ale výkopové práce pro rekonstrukci plynového vedení včetně přípojek omezí možnost parkování,“ říká mluvčí sokolovské radnice Vladimír Meluzín.

První část akce se má uskutečnit ještě letos, druhá část pak na jaře příštího roku. Do konce roku se ještě počítá s opravou parkovací plochy za budovou ředitelství Sokolovské uhelné. „Akce by měla začít od pondělí 4. listopadu a trvat do konce listopadu,“ dodal mluvčí.