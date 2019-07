Během července by se jednotlivé části mohly postupně vracet zpět na své místo na městském hřbitově, tak aby hotové dílo mohlo být za účasti potomků rodiny slavnostně představeno veřejnosti během Vavřinecké pouti v srpnu.

„Ještě do konce června bych rád postavil základy celé hrobky, které je nutno vyzdít, a v průběhu následujícího měsíce pak budeme za pomoci techniky po částech vracet všechny fragmenty. Pokud vše půjde dobře, mohlo by být hotovo do konce července,“ uvedl restaurátor Jiří Pavlík.

Oprava Gaschovy hrobky vyjde na zhruba 600 tisíc korun. „Tuto částku jsme předfinancovali z městského rozpočtu,“ konstatoval místostarosta Chodova Luděk Soukup. Město ale nezůstane na financování samo. Jako první přispěl Česko-německý fond budoucnosti částkou 200 tisíc. Dalších 100 tisíc dorazilo z Karlovarského kraje. „Potomci rodiny přislíbili v první fázi částku 1000 eur,“ poukázal městský historik Miloš Bělohlávek. Zatím se tedy sešlo 300 tisíc a místostarosta poznamenal, že město je ochotno doplatit zbytek částky, pokud by se už nenašli žádní dárci.

„Rodina Gaschů stála v roce 1863 u zrodu strojírenské tradice města. Dávala práci stovkám obyvatel Chodova. Bez rodiny Carla Gasche by tvář Chodova vypadala rozhodně významně jinak,“ připomněl historik Bělohlávek.

Slavnostní představení obnovené hrobky je naplánováno během Vavřinecké pouti, 10. srpna od 12 hodin na městském hřbitově.