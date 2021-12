Řada návštěvníků zároveň vezme pejsky vyvenčit do okolní přírody na Ježíškovu cestu. Říká to Iva Svojanovská z útulku a zároveň upozorňuje majitele psů, jak se připravit na nadcházející silvestrovskou noc.

"Vánoce pro opuštěné psy na ranči Vránov nahradila Ježíškova cesta. Je dlouhá zhruba 1,5 kilometru a je lemována střípky s informacemi o pejscích, kteří našli nový domov, plněním úkolů a dalšími zajímavostmi. Lidé mohou v pracovní dny přijít od 14 do 17 hodin, o víkendech a svátcích od 10 do 12 hodin. Mohou si vyvenčit jak vlastního, tak našeho pejska, pokud je k nim vhodný," říká Svojanovská. Někteří chodí hlavně v předvánočním období, ale jsou i tací, kteří venčí zdejší psy už třeba čtyři roky. Chodí každý víkend nebo třikrát do měsíce.

"V tomto období chodí hodně lidí, mají zájem pejskům pomoci. Momentálně je zde 11 psů, z nichž jsou k adopci čtyři. Ti další si musejí teprve zvyknout na lidi, mnoho z nich nezažilo u předchozích majitelů moc dobrého," pokračuje Svojanovská. Aktuální informace najdou zájemci na webu útulku či na sociální síti facebook.

V Karlovarském kraji bude očkovat ty nejmenší zatím jen sedm pediatrů

Je také už jakýmsi mýtem, že se ze zvířat po svátcích často stává nechtěný vánoční dárek a končí v útulcích. Lidé samozřejmě musejí zvážit, zde je pes vhodným dárkem třeba pro šestileté dítě. To je podle pracovnic útulku lepší zajít si do hračkářství a malému dítěti koupit psa na baterky. Mnohem více se projeví pes jako nevhodný dárek v září. Děti si vyprosí na prázdniny štěně a v září, kdy musejí do školy, se o něj nemá kdo starat. Navíc, když je to období jakési psí puberty, nastává doma zděšení z toho, co pes provedl. Poté jeho majitelé nelení a zbavují se ho.

KVůli rachejtlím doporučuje čipování a registraci

"Samozřejmě, pokud je vše dopředu promyšlené v celé rodině a vyjde to zrovna na Vánoce, není problém si pejska pořídit," konstatuje Svojanovská. Připomíná, že nepříjemným obdobím pro zvířata je silvestr a dny kolem něj. Mohou za to rachejtle, petardy a ohňostroje, které dokáží vylekat i cvičeného psa.

"V tomto období by majitelé neměli psy venčit na volno, a to i přesto, že se pes nebojí. Nejlépe tedy na vodítku a pokud to jde, tak vyvézt psa za město a tam ho vyvenčit. A co se týče silvestrovské noci, tam bych doporučovala nevenčit vůbec tak od 20 hodin do druhé hodiny ranní. Pejsek to vydrží," radí Svojanovská. Pomůže jim i možnost schovat se například doma v koupelně či na záchodě. Ne je tam ale zavírat, jen jim tu možnost poskytnout. Když už se stane, že pes uteče, mají lidé z katastru Sokolova a přilehlých obcí volat městskou policii. V jiných městech se zase musejí ze zákona postarat tamní městské či obecní úřady. Mají zřízené záchytné kotce.

Lidé zapalovali na Starém náměstí v Sokolově svíčky Václavu Havlovi

"Určitě si neberte pejska domů, aniž byste kohokoli vyrozuměli, protože tam ho nikdo nenajde. Pes, když se lekne, je schopný uběhnout 20 až 30 kilometrů. Pokud má tedy ještě někdo psa bez čipu, tak ať to co nejdříve napraví. Důležitá je i následná registrace na internetu. To už zákonná povinnost není ani pro majitele ani pro veterináře, ale velmi to pomůže. Je několik databází, kde to lze provést zdarma. Národní registr je největší, ale my doporučujeme Pet2me. Pokud někdo pejska najde, tento registr ihned odesílá sms na váš telefon a majitel tak hned ví, kde pejsek je."