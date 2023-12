Vlajka města Chodov se letos dostala do všech koutů Evropy a možná i světa. Spolu s ní také autoři či místní lidé, kteří tyto unikátní snímky vytvořili. Kdo je chce vidět, může si zakoupit originální kalendář plný právě těchto fotografií. Bude tak mít užitečnou pomůcku anebo památku v jednom. A nejen to. Koupí kalendáře podpoří lidé místní nadační fond.

Chodovské infocentrum | Foto: Deník/Roman Cichocki

"Originální kalendář na rok 2024 plný fotografií, jejichž autoři jsou Chodováci, je k dostání v těchto dnech v turistickém a informačním centru. Zaplacenou stokorunou, což je jeho cena, lidé zároveň přispějí městskému Nadačnímu fondu Chodov pomáhá," potvrdil mluvčí chodovské radnice Martin Polák.

Jak upřesnil, nástěnné kalendáře, tentokrát s tématem putování chodovské vlajky světem, věnoval starosta Chodova Patrik Pizinger, který letošní první prázdninový den vyhlásil soutěž o zajímavou cestovatelskou fotografii. Starosta původně uvedl, že do kalendáře se na základě hlasování veřejnosti dostane pouze dvanáct nejlepších snímků. „Ale popravdě? Všechny jsou nejlepší! Takže se do kalendáře dostaly všechny fotky, co jste poslali,“ překvapil nakonec autory fotografií starosta.

K dispozici je celkem sto kalendářů, utržené peníze poputují rovnou do pokladničky nadačního fondu, která je umístěna přímo v infocentru.

Chodov chce používat fond jako jeden z nástrojů pro pomoc především obyvatelům města. Ale může být využit pro další charitativní, humanitární či kulturní účely. „Sloužil by například lidem, které zasáhla nějaká živelní či jiná pohroma. Smysl má také v situacích, jako jsou například uprchlické vlny,“ nastínil při založení Pizinger s tím, že fond by měl soustřeďovat jak finanční, tak materiální pomoc.

Podle starosty bude ale určen také pro donátory, partnery a ty, kteří chtějí pomáhat. „Ti všichni do něj mohou směřovat svou pomoc. O přidělení pomoci z fondu bude rozhodovat ustanovená rada. Radnice do něj jako první a základní vklad vložila 100 tisíc korun, každý další rok pak 50 tisíc. Veřejnost má možnost sledovat tok peněz na transparentním účtu.