V pracovních dnech k nim mířili zákazníci na večeři či posezení u piva v pozdních odpoledních až večerních hodinách. Provozní doba do 22 hodiny se podle nich ještě dala unést, i když přicházeli o zisky. Ale 20. hodinu označují jako likvidační.

"Bál jsme se, že zavřou restaurace úplně. To už bych asi nedal a za tisíce nakoupenou zeleninu bych odvezl do Strakovy akademie a strčil jí tam někomu víte kam…Pro hostinský je nařízení likvidační. I když budu mít otevřeno, nezbyde na výdělek. Lidé chodí v týdnu až po 17 hodině. Nedivím se mnoha restauratérům, že radši neotevřeli vůbec," říká Miloš Řeháček z kraslické restaurace Pod Vlekem.

Sním souhlasí i další z oslovených. "Mě se to vůbec nevyplatí. Pokud bylo povoleno mít otevřeno do 22 hodin, přicházel jsme o polovinu tržby. Pokud mám zavřít v osm, nemá smysl vůbec otvírat, protože to ke mě začínají chodit lidi. Pokud by nechali otevřeno nonstop, zákazníci se rozprostřou a postupně přijdou i odejdou. Ne jako teď, když se lidé nahrnou po práci do barů a po zavírací hodině vyjdou ven a pijí dál před hospodami a shlukují se jako například v Praze," říká Petr Batko ze sokolovského Jack's Legendary Pubu.

Majitel Freeclubu v Kraslicích Matěj Secký sotva otevřel, už zase plánuje zavřít. "Naplánoval jsem šichty do konce roku, ale zkrácení provozní doby je pro mě nepřijatelné. Dopije se naražené pivo a zavírám. Když zaplatím personál plus další energetické náklady, zjistím, že je lepší mít zavřeno. Ještě před tímto rozhodnutím jsem se smířil s tím, že přijdu o nelepší kšefty, které jsou o Vánocích a něco i na Silvestra. Konec roku roku to prostě mohl trošku zachránit. Nyní ani to ne. Už ani nevím na koho mám být naštvaný, neustále se mění posty i rozhodnutí ve vládě. Jeediné co vím jistě, že tohle rozhodně není svoboda podnikání," říká Secký.