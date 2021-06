Celkově by zde ve dvou etapách mělo vzniknout 78 nových bytů a dalších 48 se poté dočká částečné rekonstrukce a zateplení. Termín dokončení není prozatím znám. Rozhodne o něm až výběrové řízení na dodavatele.

"Samotná stavba je rozdělena do dvou částí. Zatímco rekonstrukce vnitřních částí budov bude realizovat sesterská společnost SUAS-stavební, v případě vnějších částí, jako jsou střechy, výměny oken, nebo zateplení budov, hledáme externího dodavatele,” potvrdil Josef Bucifal, jednatel společnosti SUAS Real Estate s tím, že vítěz výběrového řízení bude znám v červenci.

V těchto dnech již probíhají první práce ve třech domech v ulici Pod Háječkem, na které by postupně měly navázat i další objekty v ulicích Heyrovského a Sokolovská. Celkově zde projde rekonstrukcí deset bytových domů, ze kterých je šest zcela zničených a v uplynulých letech byly zazděné. Zbývající čtyř domy jsou v lepším technickém stavu, ale nejsou zatepleny.

“Samotná rekonstrukce nebude nijak zásadně zasahovat do dispozice jednotlivých domů, kde jsou malometrážní byty 1+1 nebo 2+1. Právě po těchto bytech je nyní největší poptávka a naším cílem je, aby vyhovovaly současným standardům pro bydlení,” dodal Bucifal.

Součástí stavby proto bude i snížení energetické náročnosti budov, které byly postaveny v poválečném období. Předpokládané souhrnné náklady na rekonstrukci 78 bytových jednotek budou přibližně 80 milionů korun. Na dvouetapovou rekonstrukci 78 nových bytů naváže ve třetí etapě také rekonstrukce dalších čtyř domů s celkově 48 byty, které budou zatepleny. Termíny dokončení první etapy rekonstrukce budou zveřejněny po uzavření výběrového řízení na zhotovitele.

Zhruba dvě stě bývalých městských bytů i s nájemníky prodal Sokolov před 20 lety soukromému majiteli. Město se tak chtělo zbavit problémů s neplatiči. Nový majitel, firma z Liberce, některé z panelových domů opravil, jiné nechal chátrat dál. Z naprosto zdevastovaných bytových jednotek si lidé udělali skládku odpadu. Jinde bydleli bezdomovci. A horký brambor, který se Sokolovu vrátil jako bumerang, byl zpět. A bylo ještě hůř, protože domy vlastnil někdo jiný. Sokolov proto začal jednat o jejich odkoupení zpět. Nedohodl se však na ceně. Poté do jednání vstoupila Sokolovská uhelná, která nemovitosti koupila. Některé z nich pak obratem prodala městu.

Sokolováci jsou rádi, že se začalo něco dít. "Když přijeli známí, nechápali co to tu máme. Styděla jsem se. Teď to konečně zmizí a ještě budou k dispozici byty. Firma si jistě ohlídá, koho do nich nastěhuje," říká Nikola Stalerová ze Sokolova.

Kruh se tak po dvaceti letech uzavírá. Město koupilo zpět šest vchodů. Některé zbourá, jiné opraví. Některé už opravila hned po koupi i Sokolovská uhelná a nabídla k bydlení. Hned byly obsazené. Možná, že kdyby měli před lety zastupitelé a úředníci více chuti s neplatiči bojovat, měli Sokolováci krásné bydlení a slušnou lokalitu už dávno.