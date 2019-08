Město se pustilo do rekonstrukce Domu služeb. V jaké fázi jsou práce a co po rekonstrukci dům nabídne obyvatelům?

V současné době probíhají v Domě služeb bourací práce a všechno postupuje zatím podle plánu. V přízemní části budou poté podle projektu velké prosklené výlohy, občerstvení, kavárna. Dojde i k terénnímu vyrovnání a vznikne tu veranda. Další patro nabídne provozovny drobných služeb, jako je kadeřnictví, pedikúra či manikúra, případně drobnou výrobu. Plochy budou variabilní. Počítáme, že objekt bude sloužit několik desítek let a potřeby se mohou měnit. V nejvyšším patře by pak mělo vzniknout coworkingové centrum, kde budou k dispozici kanceláře, místa pro pracovní schůzky či zasedací místnost. Projekt byl hodnocený jako jeden z nejlépe zpracovaných, a město tak získá přibližně 20 milionů na přestavbu, dalších deset dofinancuje ze svého. V první polovině příštího roku by se mohlo začít se stavbou a zhruba ve 2. polovině roku 2020 se počítá s uvedením Domu služeb do provozu, nejpozději v září příštího roku.