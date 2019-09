Město Chodov chystá o víkendu oslavy 125. výročí povýšení Chodova na město. Na co se mohou místní obyvatelé i návštěvníci těšit?

Bohatý program je připraven především na sobotu 28. září. V 10 hodin vyrazí z Okružní ulice průvod, který dojde až do Staroměstské ulice. Tady v 11 hodin starosta města oslavy oficiálně zahájí. Na pódiu tu v průběhu dne bude hrát Německá hornická kapela, Žlutičanka, Březovská desítka, Griff a na závěr vystoupí i legendární Olympic. Ve 22 hodin je připravena lasershow a ohňostroj. Na parkovišti v Bezručově ulici se budou od 10 hodin prezentovat složky IZS. Poté v pivním stanu zahraje Neuwürschnitzer Blaskapelle. Od 14.30 se představí Báňská záchranná služba a poté BZS SUAS kladivo Darda. Program je připraven i v areálu BVC Chodov. Hrát tu budou kapely Skeptic, Hadem pro mého munga, Meditime, Suehiro Commander, Wold Roots, Please The Trees a Kabát Revival. Prezentovat se bude vodní záchranná služba, mladí hasiči a také Policie ČR. Děti si mohou ve farní zahradě užít program, který připravila Hernička Bublina, anebo se povozit na koních. V neděli 29. září bych ještě rád pozval od 18 hodin do kostela sv. Vavřince na koncert Spirituál kvintetu.