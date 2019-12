Předsálí kina na Malé scéně v Kulturním a společenském středisku (KASS) dostává v těchto dnech novou podobu. Příjemného vstupu v duchu moderních multiplexů si budou moci milovníci filmů užít zhruba v druhé polovině ledna příštího roku. Pravidelní návštěvníci už nyní zaregistrovali první změny. Pryč je dřevěné obložení a staré okenní výplně, koberec a původní šatna. Pokladna jede v provizorním režimu.

Lidé se mohou těšit na zcela nové předsálí, kde bude nově barové posezení, u kterého si může návštěvník vychutnat kvalitní zrnkovou kávu z nově pořízeného automatu. Možností budou nápoje jak v klasické variantě do 150 ml kelímků, tak také v dnes stále více oblíbeném množství 0,3 litru do papírového kelímku s víčkem – varianta ToGo. Předsálí bude osazeno několika led panely a USB přípojkami pro nabíjení mobilních telefonů. Jako překvapení připravuje KASS úplně nové zpracování interiéru. Některé práce se musí bohužel provést za provozu, proto bude v době od 13. ledna do 23. ledna kino úplně uzavřené a promítat se začne až v pátek 24. ledna.