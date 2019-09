Poslankyně za Karlovarský kraj Karla Maříková v parlamentu ve čtvrtek navrhla, aby stát příští rok místo neziskovým organizacím poslal peníze například zdravotnictví, které je, podle ní, využije lépe. Co na toto vyjádření jako předseda krajské organizace Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR říkáte?

Bez nestátních neziskových organizací by celostátní systém sociálních služeb okamžitě zkolaboval a tisíce seniorů i lidí se zdravotním postižením by se ocitly bez potřebné pomoci. Životní situace pečujících rodin by se dramaticky zhoršila. Vyjádření paní poslankyně vnímáme jako nezodpovědné, populistické a poškozující dobré jméno řady poskytovatelů sociálních služeb, kteří se snaží nabízet svým klientům kvalitní a lidsky důstojnou péči, často s minimem finančních prostředků. Neziskové organizace si zaslouží společenské uznání, nezpochybňování jejich legitimity. Osobně to považuji za neuvěřitelný útok na nás, poskytovatele sociálních služeb, který může v budoucnu způsobit velké problémy klientům, o které se staráme.