Už druhým rokem pořádají sokolovské základní školy na popud města letní příměstské tábory během prázdnin. Jaký mají tábory ohlas u dětí a rodičů?

Tábory, které jsou při základních školách v Sokolově, mají obrovský úspěch, protože jednak děti se nenudí, což je velice důležité, a jednak jsme vyšli hodně vstříc rodičům, protože příměstské tábory, které dělá dům dětí a mládeže, byly opravdu každý rok plné už po čtvrthodině, kdy se začaly přijímat přihlášky. Proto jsme se obrátili s vedoucí školského odboru na ředitele škol, jestli by nezvážili možnost pořádání táborů při svých školách. Vloni se zapojila jedna škola, v letošním roce už jsou školy dvě. Třetí se snažila, ale zatím nenaplnili požadovaný počet dětí. Věříme, že i tam se to v dalším roce podaří. Ohlasy jsou veliké. Do turnusů se letos dostalo 135 dětí. Učitelé s nimi podnikají úžasné výlety, věnují se jim maximálně, připravují zajímavý program. Není to o tom, že by děti přišly do školy a tam byly. Ráno se sejdou a mají vlastně den prázdnin.