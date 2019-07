V tomto týdnu nás podle předpovědí čekají velmi horké dny. Kam až se může vyšplhat rtuť teploměru a měli by být lidé opatrní?

Díky mohutné tlakové výši začne proudit na naše území teplý jihovýchodní sušší vzduch. Teploty by měly ve středu být mezi 29 a 33 °C, někde do 35 °C, na horách do 30, což je neuvěřitelné a nestává se tak často. I noci by v těchto dnech měly být teplé, od 16 do 18, místy 20 °C, není tedy vyloučena tropická noc. Ve čtvrtek a v pátek by se mohlo mírně ochladit na 28 – 30, postupně na 27 – 29 °C. Stejně tak v noci klesnou teploty na 12 – 10 °C. Od víkendu ale teploty zase porostou. Kromě vysokých teplot bude vysoká i biozátěž, od úterý 3, ozónová vrstva je minus 20 % a UV index, který mívá pro naše oblasti v tuto dobu hodnotu 7, má teď už hodnotu 9, což je úroveň jižní Sicílie. Proto doporučuji venku používat vhodné kosmetické ochranné prostředky, od 13 do 17 hodin omezit pobyt na přímém slunci, děti do 3 let, těhotné ženy a senioři nad 60 let, kteří jsou nějak indisponováni, by neměli na slunci pobývat vůbec. Velkou zátěží pro organismus je v této době i jakýkoli sport.