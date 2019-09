Začalo září a venku se ochladilo. Na jaké počasí se můžeme připravit v následujících dnech? Musíme počítat s tím, že léto už definitivně skončilo?

Ilustrační foto | Foto: REUTERS

Teplotně by první dekáda měsíce září měla být opravdu o něco níž, než je normál. Teploty by se měly pohybovat od 14 do 17 stupňů Celsia. Už v následujícím týdnu ale předpokládáme oteplení, další dekáda by pro změnu měla být slabě nadnormální, teploty čekáme od 18 do 25 °C. Ale pozor, připravit už se musíme na chladnější rána. Třetí dekáda měsíce září nás pak vrátí do normálu. Měli bychom se dostávat na teploty mezi 16 a 20 stupni, když bude svítit sluníčko, až 24 °C. Ráno už se ale objeví přízemní mrazíky, a v nadmořských výškách nad 1000 m už dokonce mohou být sněhové přeháňky. Toto ochlazení, kdy teploty klesnou až k 10 °C, bude ale jenom chvilkové a je pro tento kraj jevem naprosto normálním. Sníh tedy nikde ležet nezůstane a v říjnu bychom se mohli ještě dočkat teplejších dnů babího léta.