Jaké nás čeká v nejbližších dnech počasí? Dočkají se letos lidé v kraji babího léta?

Období druhé říjnové dekády bývá obdobím babího léta, které by si lidé přáli. To ale letos asi úplně nebude. Chladné počasí, které bylo o víkendu, bude pokračovat ještě do úterý. V pondělí se sice objevilo sluníčko a teploty se dostaly nad 10 stupňů, při slunečnu i kolem třinácti. V úterý ráno očekáváme 1 až minus 3 stupně. Odpoledne by mělo být 8 až 12 stupňů. V průběhu dalších dní se bude pozvolna oteplovat, což bude náběh k tomu jakoby babímu létu. Nerad bych ale lidi klamal, letos těch dnů babího léta bude málo. Aby byl týden bez deště a se sluníčkem, to se zatím nedá říct. Frontální činnost je teď velice bohatá. Tohle počasí odpovídá spíš konci než začátku října.