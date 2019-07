Kulturní sezona v loketském amfiteátru se přehoupla do druhé poloviny. Jak ji zatím hodnotíte a jaké taháky si připraví ještě srpen?

Počasí zatím vychází. Je pravda, že některé koncerty nejsou tak navštěvované, jak jsme předpokládali. Ale docela se chytlo sokolovské koupaliště i Ostrov byl vcelku zaplněný, což mě mile překvapilo. Byl menší zájem o jazz, s čímž jsme počítali, ale přece jenom jsem čekal trochu víc lidí. Přesto to bylo velmi kvalitní. Kdo navštívil, byl spokojený. Myslím si ale, že jazz by tu měl zůstat, protože tady v regionu se nevyskytuje v až tak velké míře. A ten jeden letní víkend v roce by se tu mohl „nastavit“ jako tradice. Budeme víc oslovovat partnery a hledat spolupráci s krajem a městem. Srpen zahájí Shakespearův Hamlet. Shakespeare už je po sedmi letech tradiční věc a lidé nejenom z regionu si zvykli i dojíždět. Ale musí to být to nej, co v republice je. Velký zájem je o The Offspring, tam je pár posledních desítek lístků v loketském infocentru a v Globusu ve Varech. Co ještě hodně jde na odbyt, je poslední víkend v srpnu, devadesátky, tedy KISS Party 90's s Radiem KISS. Máme poptávky i z Německa i mimo region. Což je dobře, rozvíjí se tím i cestovní ruch. Musíme celkově propagaci směrovat i mimo Karlovarský kraj, hlavně do Ústeckého, Středočeského a Plzeňského. A taky do Německa.