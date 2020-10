Majitelé jsou zoufalí a nad vládními kroky nechápavě kroutí hlavou. Přesto však bojují a snaží se přežít. jediný, kdo jim v tuto chvíli může pomoci, jsou zákazníci. Tedy alespoň těm, kteří se rozhodli opět provozovat výdejní okénka.

Jednou z takových restaurací je i Severka v Kraslicích. U výdejního okénka se hned po otevření scházeli strávníci, kteří si odnášeli jídlo sebou. „Hned po otevření tu bylo zhruba deset zákazníků. Kuchař má každý den připravená tři nová hotová jídla včetně polévky a k nim tři rychlé minutky, které jsou stabilní. Snad budou lidé chodit,“ říká servírka Nikol Minaříková. Cena hotových jídel se zde pohybuje kolem stokoruny a otevřeno je od 11 do 14 hodin. Nabídku najdete na webových stránkách restaurace.

Dalším kdo už výdejní okénko provozovatel při první vlně a bude i teď je majitel Restaurace Pod vlekem Miloš Řeháček.

„Nic jiného mi nezbývá. Nějak se pokusíme přežít,“ říká o restauraci, kterou má v pronájmu a provozuje ji spolu se svojí rodinou. Jak říká, z prvního omezení a zavření restaurací se jeho podnik sotva vzpamatoval a je tu další.

„Je to na hraně. Nevěřím ani tomu, že budeme moci za zhruba 14 dní otevřít. Jediný, kdo nám pomůže jsou zákazníci. Lidé už se ptají, zda bude otevřené výdejní okénko. Zájem mají Češi i Němci ze Saska. Nabídka bude na našich facebookových stránkách včetně telefonu,“ říká Řeháček. Otevřeno plánují mít od 16 do 20 hodin. Zavírací hodina je podle něj šibeniční.“Mnoho lidí by si přišlo i po osmé hodině, ale to už nesmím prodat nic,“ říká. V mrazácích mu leží maso za desítky tisíc korun.

Jeho restaurace je totiž vyhlášená svými kvalitními burgery všech druhů a lidé si zde oblíbili i steaky.

„Jde o maso nejvyšší kvality za 20 – 30 tisíc a mám ho v mrazáku,“ kroutí nevěřícně hlavou. Velkou neznámou pro něj bude také prosinec. Restauraci totiž vyhledávají kolektivy pro vánoční večírky a v předchozích letech měl vždy plné rezervace dlouho dopředu a restaurace měla jedny z nejvyšších tržeb.