Brusle, motorová pila a pořádný ručník. To je ve zkratce výbava otužilců, kteří vyráží na rybník Tajch v Šindelové. V létě si jich nevšimnete. V zimě ano. Mnozí u nich zastavují, někteří si je fotí. A nechápavě kroutí hlavou. Je leden, teploty pod bodem mrazu.

Otužilci na Sokolovsku | Video: Cichocki Roman

Je mínus 7 stupňů Celsia a oni si musejí vyříznout díru do ledu, aby se pak mohli s úsměvem ponořit do vody, která má půl stupně. Kolem občas někdo projde zabalený v bundě a čepici a zvědavě se ohlíží, co že ti dva dělají. „Snad tam nechcete vlézt,“ ptají se jich. Ano chtějí. „Je to úžasná věc. Otužováním si posilujeme imunitní systém, zocelujeme tělo i mysl. Doporučuji každému,“ říká Jaroslav Sloboda z Kraslic.

Ozdravné účinky ledové vody si pochvaluje i jeho parťák Simon Lorenz, také z Kraslic. „Získávám jakousi vytrvalost, prokrvujeme tělo, posilujeme imunitu. Po otužování a plavání v ledové vodě se člověk cítí dobře, pozitivně,“ tvrdí tím, že na plavání si teď musí chvíli počkat. "Mrzne, takže hladiny rybníků plavání neumožňují. Zatím bude muset stačit se jen ponořit," dodává se smíchem.

Oba pak dodávají, že na rybník v Šindelové jezdí pravidelně. Jen nový rok přivítali spolu s dalšími přáteli na rybníku v sousední horské Přebuzi.

Zdroj: Cichocki Roman