Zároveň se spolu s majitelem polikliniky ihned snažilo sehnat nové lékaře ze zmíněného oboru. Jiný chirurg ve městě totiž nepůsobí a tak lidé z celé spádové oblasti Kraslicka museli dojíždět do Sokolova či Karlových Varů, což byl zejména pro starší lidi problém. V tamních ambulancích pak byl navíc přetlak pacientů.

Lubomír Žifčák připomněl, že není v kraslické poliklinice poskytovatelem zdravotní péče, ale pouze tam pronajímá prostory. Do Kraslic se mu i díky kontaktům podařilo nové chirurgy dostat. "Snažím se, aby na poliklinice v Kraslicích fungovala komplexní péče. Pokud vypadne chirurgie, nebude naplno fungovat ani rentgen a tak dále. Je to dominový efekt, kdy se to začne celé sypat a nakonec zbydou ve městě jen praktičtí lékaři," potvrdil Žifčák.

Město podpořilo po loňských problémech, kdy raketově vyletěly ceny energií, i samotný provoz polikliniky. I ztrátový provoz rentgenu a podílelo se na vybavení ordinace chirurga, která vypadala jako holobyt. "Podle předběžného rozpočtu stouply majiteli polikliniky náklady na energie o 900 tisíc korun. Požádal nás, abychom se z poloviny na těchto nákladech jako město podíleli s tím, že zdražení nepřenese na samotné lékaře. Mnoho z nich by to totiž nemuselo akceptovat a hrozilo by, že odejdou jinam. Minimálně pro tento rok nám přijde podpora smysluplná," řekl starosta Kraslic Jan Šimek k žádosti společnosti, která polikliniku provozuje.

Další žádost byla od společnosti Medlife Surgery. Ta požadovala odpovídající zázemí ordinace chirurgie. Město se podílelo na rekonstrukci 200 tisíci. Vyžádalo si také dobu udržitelnosti minimálně pět let. Pokud by ambulance skončila dřív, grant by se Kraslicím vrátil.

A město podpořilo i dlouhodobě ztrátový provoz rentgenu. "Na poliklinice dlouhodobě nejede na plnou kapacitu. K tomu se přidalo nedávné ukončení provozu chirurgické ambulance, které se na provozu rentgenu projevilo též. Z hlediska finančního je rentgen a jeho provoz naprosto ztrátový. Provozující společnosti tak nedává ekonomický smysl. Žádali proto o 25 tisíc korun na měsíc, což je 300 tisíc korun ročně," konstatuje Šimek.

Podle starosty by se na provozu polikliniky měly podílet i okolní obce, což prý předběžně přislíbily. Jednalo se i o podpoře ze strany Dobrovolného svazku měst a obcí Kraslicka.

"Podpora lékařské péče v jakémkoliv směru je podle mě obvyklá v mnoha městech. Vybavují lékařům ordinace, dávají byty nebo nabízejí stavební parcely, aby ve městě zůstali. Nevidím tedy problém v tom, aby Kraslice a okolní obce podpořily provoz polikliniky. Když lidé jezdili na chirurgii do Sokolova, kde je v ambulanci totálně narváno každý den, kdy ordinují, je to na celý den," řekla jedna ze seniorek Marie Kajabová z Kraslic.

V Kraslicích několik měsíců nově působí i ortoped a ohlasy na něj jsou velmi kladné. Pochvalují si ho starší lidé i rodiče malých dětí.