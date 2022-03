Paličkování se sedmaosmdesátiletá žena věnuje od svých studií na vysoké škole. A dřevěným tyčkám, které jí v rukou jen hrají, říká kouzelné paličky. Vydala také knihu.

„V paličkování se dá vyjádřit úplně všechno, co si vymyslíte. Potřebujete zručnost, kreativitu a hlavně trpělivost. Když začnu, jedu z jedné vody načisto, jak se říká,“ popisuje. Do Kraslic ji zavála praxe v době studií v Praze. Je absolventkou pražské Vysoké školy uměleckoprůmyslové v oboru paličkované a průmyslové krajky. Již od prvního ročníku bylo jasné, že to je volba pro celý život. V Krajce v Kraslicích mohla realizovat své nápady.

Chtěla, aby byl Týnský chrám perfektní. Neváhala se přitom sebrat a zajet na Staroměstské náměstí v Praze jen proto, aby tak nakreslila okno chrámu. „Aby to bylo přesné,“ směje se autorka.

„Velmi si Vaší nabídky vážím, už proto, že je v tomto díle ukryto velké množství hodin trpělivé práce! Budu proto rád, budu--li moci toto unikátní dílo vystavit v mém audienčním prostoru, kde je budou moci obdivovat všechny návštěvy,“ napsal Naděždě Ševčíkové Dominik Duka.(roc)