Podle něho bylo zrušení podpory na poslední chvíli pro podniky velká rána pod pás. „Pro nás všechny v republice to byl absolutní šok. Z toho jsme se do dneška nevyhrabali, doslova noční můra. Když nám 29. prosince sdělil ministr financí, že podpora v době covidu neplatí, a že od prvního ledna s ničím takovým počítat nemůžeme, tak jsme nevěřili vlastním uším a očím. Byly nám přislíbeny minimálně dva až tři covidové balíčky. Jednalo se o Covid 21, druhý byl Antivirus B a u třetího se jednalo o nějaké nepokryté náklady. Počítali jsme s tím, že tyto přislíbené balíčky nám budou poskytnuty do konce února. S touto pomocí bychom to jakž takž zvládli i přes to, že by nám to zdaleka všechny náklady nepokrylo. Říkali jsme si, že březen nějak přežijeme a od Velikonoc jsme počítali s tím, že návštěvnost opět naroste, a to i díky rozvolňování,“ sděluje.

Stát teď chystá uvolnit tři miliardy pro jedenáct tisíc podniků. „Vzhledem k tomu, kolik je postižených podniků po celé republice, tak mi to připadá poněkud úsměvné. Hlavně mě také zajímá, jakých oborů se podpora bude týkat,“ pokračuje Richter.

Příští týden 9. února snad dojde k rozvolňování a do restauračních zařízení budou moci i neočkovaní. „Nám to samozřejmě trochu pomůže. Budou i prázdniny a lidé se snad rozjezdí. To si samozřejmě moc přejeme a doufáme v to,“ povzdechl si.

Kombinace covidu a narůstající inflace je pro hotelnictví, gastronomii, lázeňství a cestovní ruch vražedná kombinace. „Je to pro nás naprosto smrtící. Když popíšu náš případ, tak ČEZ nám zdražil energie o 305 procent a Innogy plyn o 430 procent. Jestli si někdo myslí, že je to normální, tak já to za normální rozhodně nepovažuji. Považuji to za naprosto vyděračské a pomalu likvidační. Nic s tím nenaděláme, příslib máme na dva roky. Máme dvě varianty. Buď se to pokusíme nějak přežít, ale do dluhů jít opravdu nechceme, protože i toto je smrtící, anebo začneme snižovat teplotu vody, vypínat topení přes den, když to bude únosné, ale to jde zase potom na úroveň služeb. V tomto případě, ale musíme počítat s tím, že se to promítne na spokojenosti a návštěvnosti hostů. Jsou to zkrátka všechno spojené nádoby a nikdo to neřeší. Tím, že naplno nejedou hotely, trpí například zelináři, pracovníci masného průmyslu, pekaři, prádelny, doprava, a tak bych mohl pokračovat. My bychom potřebovali, aby nám stát dal pár korun alespoň za leden, což považuji za seriózní. Momentálně něco vyjednává prezident Asociace hotelů a restaurací Václav Stárek, ale nakolik bude úspěšný, zatím nevíme," popisuje.

Podle jeho slov je v ohrožení mnoho podniků. „Někdo to ustojí, ale někdo ne. Opravdu se může stát, že některé domy a restaurace zavřou, protože už tu neúnosnou situaci nezvládnou. Tím, jak je narůstající inflace, tak samozřejmě s tím narůstá i tlak zaměstnanců na mzdy. Já jsem opravdu jen mírný optimista. Některé problémy by mohl pomoci řešit i zákon o cestovním ruchu. Neříkám nový zákon, neboť dosud žádný zákon neexistuje. Očekávám velmi aktivní přístup ministerstva pro místní rozvoj od jeho vedení až po odbor cestovního ruchu a lázeňství. Tak hlavně ať brzy a vše dobře dopadne,“ uzavírá.