Zemětřesení, projíždějící těžká doprava na hlavní tepně, oprava chodníku, ale i zub času. To vše se podepsalo na stavu sochy Panny Marie před kraslickým římskokatolickým kostelem. Na to, že se socha naklání a je na jedné straně popraskaná, upozornili před časem lidé procházející kolem. Město si proto nechalo zpracovat posudek o stavu této památky. Výsledek byl ten, že socha je v kritickém stavu a musí být co nejdříve sundána. Byla odvezena a v úterý 12. července se vrátila zpět. Zrestaurovány byly i sochy andělů u fary.