Starosta města Otakar Mika vtáhnul do debaty samotné občany, protože chtěl znát jejich názor. A strhla se diskuze, ve které každý obhajuje ten svůj názor.

"Dostávám dotazy, jestli bude město za peníze pronajímat parkovací plochy budované na sídlišti sever. Chtěl bych znát názor lidí na tento způsob řešení parkování v této lokalitě. Můj je ten, že pronájem parkovacího místa je pouze pro invalidy a občany s pohybovými obtížemi. Variantou je také zóna pro rezidenty, kdy tam tak budou moci parkovat jen lidé s trvalým pobytem v této lokalitě. Bohužel místa nebudou pro všechny, takže kdo dříve přijede, bude moci zaparkovat," říká Mika.

Tento systém zkoušejí i v jiných městech a pokud tam parkují místní s rezidenční kartou tak není problém. Mnohdy však zaparkuje i ten, který by neměl. Poté musí nastoupit policie a případy řešit, což ji podle některých názorů mnohdy zbytečně zatěžuje.

Chodováci mohou pomoci městu neotřelými nápady

"Na sídlišti Sever je velký problém s parkováním. Parkují tu hodně lidé, co jezdí do Německa za prací. Pak nemají místo ti, co v okolí bydlí. Jsem pro placené místo. Často jsem neměla kde v noci zaparkovat, vyřešilo by to placené místo," říká Helena Kondrysová.

Další jsou pro placená místa, která by prý pomohla hlavně v zimě. Lidé si totiž za současných podmínek odházejí sníh ze svého místa, odjedou, a jiný jim ho zabere. Po celém městě je pak možné vidět různé bedýnky či jiné překážky, které vyčištěné místo blokují. Další chválí zónu pro rezidenty, což je prý zajímavý nápad. Zmiňují například Františkovy Lázně, kde prý místní nemají problém zaparkovat. Další se ptají, kde zaparkují návštěvy. Dost lidí je i proti. A to především z toho důvodu, že jim osobně to v minulosti město nepovolilo, zatímco jiným prý ano.

Jak celé parkoviště bude fungovat uvidí řidiči ještě letos, kdy má být dokončeno. Jisté je jen jedno. K současným místům přibydou další, která tam nikdy nebyla. Tudíž by mělo dojít k ulehčení situace kolem parkování na sídlišti. A o tom, zda bude pro rezidenty, čemuž je město nakloněno, nebo bude pro všechny či se budou místa pronajímat, se povedou ještě diskuze. Konečný verdikt město včas oznámí.

Souběžně běžící akcí je budování zhruba 30 parkovacích ploch na předměstí, v ulici Družstevní.