A to i přesto, že tam vyjde hodina parkování na pouhých pět korun. To pak zaměstnává i městskou policii. Nový systém vyjde bezmála na milion korun a spočítána je i délka návratnosti této investice.

"Bohužel, najde se řada řidičů, kteří na tomto parkovišti neplatí. Zbytečně je pak vytěžována městská policie. Technické služby přišly s návrhem nového systému placení na závoru. Stál by 800 tisíc korun bez DPH a návratnost by byla tři roky," říká místostarosta Sokolova Jan Picka.

V minulosti tam už závora byla, ale pouze při vjezdu na parkoviště. Na výjezdu řidiči čekali ve frontě u budky, kde seděla obsluha a vybírala parkovné. Proces zaplacení a vrácení peněz byl pomalý. Po něm následoval komplikovaný vjezd na hlavní silnici, kde je hustý provoz. Nový systém má mít závory dvě, jednu na vjezdu a druhou na výjezdu. Po předchozím zaplacení u automatu už řidiče při opuštění parkoviště pustí závora automaticky po přečtení registrační značky. To samé bude platit pro ty, kteří dodrží stanovený časový limit pro parkování zdarma.

"Zda bude tento limit zdarma 15 minut či jiný, nebo kolik se bude vybírat za hodinu, dvě a další, či od kdy do kdy bude provozní doba parkoviště, se bude ještě jednat," konstatoval Picka.

Závory u Uralu by se měly objevit ještě letos. Řidiči, kteří nechtějí z jakýchkoliv důvodů platit, budou moci využít nedaleké parkoviště na náměstí Budovatelů či kolem něj. Tato místa jsou zdarma, ale jak mnozí vědí, zaparkovat zejména kolem náměstí je nemožné. Na samotné ploše náměstí se volná místa občas najdou. Zda tomu tak bude i po umístění závor u obchodního domu ukáže čas.

Parkování na náměstí si řidiči oblíbili. Mohou si dojít do okolních obchodů či restaurací. Parkovat se tam bude do té doby, než se vyřeší, co bude s náměstím Budovatelů. To je předmětem několika studií a plánů. Je to nevzhledná plocha, která v minulosti sloužila jako seřadiště při různých, většinou povinných, oslavách režimu. O nějaké odpočinkové oáze nemůže být řeč. Ožívá jen ve výjimečných chvílích, ale pro každodenní život nefunguje.

„Budovatelské nadšení dalo vzniknout prostoru, který byl koncipován pro masové manifestace na podporu socialismu a nese všechny negativní znaky podobně zamýšlených ploch,“ podotkl k náměstí architekt Kamil Mrva. A právě podle architektů je tam obrovský potenciál k tomu, aby vše bylo jinak.