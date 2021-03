OBRAZEM: Parta nadšenců z Šindelové to nevzdala, a proto dnes unikátní pec stojí

Dříve zarostlý kopec, dnes rarita, u které zastavuje téměř každý. Mohutnou vysokou pec se zastřešenou vyhlídkou nelze přehlédnout. Do záchrany industriální památky v Šindelové se pustili nadšenci ze spolku na záchranu hutě v čele s Jiřím Hrůzou. Trvalo jim to zhruba pět let a stálo to mnoho úsilí i peněz. V záchranu nevěřili ani historici. Nyní před partou nadšenců smekají.

Parta nadšenců to nevzdala, a proto dnes unikátní pec stojí | Foto: Deník/Roman Cichocki

„Obnova dřevouhelné vysoké pece v Šindelové začala v dubnu 2015 a nebylo to nic jednoduchého. S nápadem přišel tehdy Otakar Mika.K vlastnictví torza stavby železářské vysokopecní hutě se nehlásil majitel pozemku a neměl o něj zájem ani stát. Podařilo se nám ho získat. Pak následovaly odklízecí práce, stavebně historický průzkum a tak dále až do dnešní podoby,“ říká za spolek Jiří Hrůza. Čas a peníze prý raději nepočítá. Samozřejmostí byly telefony, maily, psaní, dotace, shánění peněz, řemeslníků a dalších věcí. Deník na návštěvěZdroj: Deník„Začínali jsme v šesti, poté jsme byli čtyři. S administrativou nesmírně pomáhala Dana Dvořáková. Chtěli jsme odvrátit hrozbu zániku unikátní památky, která připomíná historii hutnického průmyslu v Krušných horách. Je to i historie mojí firmy Rotas. Dříve tam byly rotavské, šindelovské a nejdecké železárny,“ říká Hrůza. Finančně pomohlo i Ministerstvo kultury, kraj, okolní města a obce i dobrovolní dárci. Celkové náklady vyčíslil spolek na necelých 5,9 milionu korun. Snahu nadšenců ze spolku ocenil i český historik architektury Benjamin Frágner, který se slavnostního dokončení obnovy památky zúčastnil. Řidiče, co vyhazují odpad u garáží na Jižním lomu, má zastavit závora Přečíst článek › „Zásadní je tyto památky zpřístupnit. Odstranit ceduli vstup na vlastní nebezpečí, kterou jsem tu před lety viděl,“ říká Frágner. To se zde podařilo a pod střechou pece je dokonce vyhlídka s informacemi. Místo si lidé rychle oblíbili. „Konaly se tady už tři svatby,“ potvrdil další člen spolku Rudolf Kovařík.